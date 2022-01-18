Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başkan Erdoğan' a o anları anlattı: Başka hiçbir ülkede görmediğim bir şey

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.
Vucic, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkentteki olumsuz hava şartları nedeniyle tören esnasında turkuaz renkteki halılar yerinden kalktı. Halıları o esnada görevli kameraman ve foto muhabirleri ile diğer görevliler düzeltti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başkan Erdoğan'a, resmi karşılama töreninde rüzgar nedeniyle yerinden kalkan halıları düzelten Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından övgüyle bahsetti.
"BAŞKA HİÇBİR ÜLKEDE GÖRMEDİĞİM BİR ŞEY"
Baş başa görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevlilerin hassasiyetinden bahseden Vucic, "Başka hiçbir ülkede görmediğim bir şey. Rüzgar halıları kaldırdığında karşılama töreninde bu iş yapacak kimse yoktu. Baktım ki fotoğrafçısı kameramanı hepsi el ele verip düzelttiler. Bu onların hepsinin devletine ve size olan sevgi ve saygılarını gösteriyor." dedi.