Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başkan Erdoğan' a o anları anlattı: Başka hiçbir ülkede görmediğim bir şey

"BAŞKA HİÇBİR ÜLKEDE GÖRMEDİĞİM BİR ŞEY"

Baş başa görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevlilerin hassasiyetinden bahseden Vucic, "Başka hiçbir ülkede görmediğim bir şey. Rüzgar halıları kaldırdığında karşılama töreninde bu iş yapacak kimse yoktu. Baktım ki fotoğrafçısı kameramanı hepsi el ele verip düzelttiler. Bu onların hepsinin devletine ve size olan sevgi ve saygılarını gösteriyor." dedi.