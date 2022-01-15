Babası FETÖ'cülerin 'Yaman Dedesi' olarak bilinen Sezen Aksu'dan Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret





İşte Gazeteci Zafer Şahin'in kaleme aldığı "Sezen Aksu'nun babası" başlıklı o yazı;



SEZEN AKSU'NUN BABASI

Türkiye'de hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını, FETÖ'nün algı operasyonlarını 'sanki kendisinden değilmiş' gibi gösterdiği isimler üzerinden nasıl yürüttüğünü anlatan en güzel örneklerden biridir Sami Yıldırım'ın hikayesi.

Tarih 15 Kasım 1982... FETÖ'nün sonradan dünyanın hemen her noktasına yayılan okullarının ilki İzmir'de açılıyor! Düşünün, 12 Eylül darbesinin üzerinden henüz 2 yıl geçmiş, sözde Atatürkçü darbeciler hakkında yakalama kararı çıkardıkları FETÖ elebaşına okul açtırıyor!

Okulun kurucu müdürlüğüne FETÖ'cü hainlerin sonradan 'Yaman Dede' lakabını taktıkları Sami Yıldırım getiriliyor. Bu kesinlikle bilinçli bir tercih.

Çünkü İzmir eski Milli Eğitim Müdürü olan Yıldırım, kentte sevilen bir isim.

Üstelik sanatçı kızı da Türkiye çapında tanınan bir şöhret.

FETÖ elebaşı böylece hem bedava reklam yapıyor, hem de okullarına o yılların moda tabiriyle 'irticacı' damgası vurulmasını engelliyor. FETÖ'de oyun bitmez... Şimdi sıkı durun... Okulun açıldığı ilk yıl sadece 28 öğrencisi var. Ve okula kayıt yaptıran ilk öğrencinin adı Mustafa Kemal!

FETÖ'ye asıl sıçramayı yaptıran, küçük bir cemaatten büyük bir suç örgütüne evrilmesini sağlayan bu okul olur... Kısa sürede önce Türkiye geneline, 1986'da özel sektöre yurtdışında okul açma izni verilmesiyle dünyaya açılırlar.

Niyeyse yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen tüm okullar arası yarışmalarda birincilikleri hep FETÖ'nün okullarına giden öğrenciler kazanır... Yıllarca üniversite sınavlarında birinci olanlar da buralardan çıkar!

Örgütün soruları çalarak kendi okullarında yetiştirdiği militanlarına verdiği ve bu yolu kullanarak devleti zehirli bir sarmaşık gibi sardığı yıllar sonra anlaşılır. Bütün bunlar olurken Sami Yıldırım hep örgütün maaşlı adamı olarak kalır...

17 Aralık 2007 tarihinde örgütün Aksiyon Dergisine verdiği röportaj ibretliktir.

"Veliler biliyor ki çocuk burada ahlak sahibi, dürüst ve namuslu olacak. Bayrağını, vatanını sevecek.

Atatürk'e saygılı olacak! Bana bazen "Hocam orada nasıl çalışıyorsun" dediklerinde çok kızıyorum. Onlar bu okulları görmeden konuşuyor.

Hadi iddia ettikleri şeyleri benden 2 sene, 3 sene sakladılar. Bu şey her ne ise 25 sene de saklanmaz ki kardeşim!" Yıldırım'ın 25 yılda göremediği FETÖ gerçeğini Türkiye 15 Temmuz 2016 akşamı görür. FETÖ'nün okullarında yetişen sözde vatanına ve bayrağına bağlı hainler milletin üzerine bomba yağdırır.

Darbeden sonra polisin baskın yaptığı ilk yerlerden biri Sezen Aksu'nun babasının müdürlük yaptığı Yamanlar Koleji olur.

Binanın 5.katında FETÖ elebaşına tahsis edilmiş bir makam odası vardır.

Ona ait tespihler, hırkası, özel eşyaları camekanlar içinde sergilenmektedir.

Okulda eğitim gördükten sonra askeriyeye giren öğrenciler burada FETÖ'ye bağlılık yeminleri etmekte, kılıçları okulda sergilenmektedir!

Okulun 2014 yerel seçimleri öncesinde binlerce kişinin katıldığı örgüt toplantılarına ev sahipliği yapmasından, depolarından çıkan oy pusulalarından ve sandıklardan hiç bahsetmeyelim.

FETÖ elebaşının 'Aziz dost' diye hitap ettiği Sami Yıldırım, yanı başında olup biten bunca şeyi nasıl görmedi acaba? Yaşlılıktan olabilir mi?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN