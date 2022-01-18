Togg'u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturduklarını belirten Gürcan Karakaş, önceliklendirdikleri konseptlere bağlı olarak bir "Kullanıcı Yolculuğu Haritası" çıkardıklarını dile getirdi.

"KONFORLU BİR MOBİLİTE DENEYİMİ YAŞATACAK ÇÖZÜMLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

"Togg Akıllı Yaşam" adını verdikleri hizmetlerle bütünüyle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunduklarını ve Togg'u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturduklarını bildiren Karakaş, şunları aktardı:

"Geliştirdiğiniz bir ürün gücünü kullanıcıdan almıyor ise bu ürün ve hizmet ölmeye mahkumdur. Kullanıcıyı odağa aldığımız ve veri üzerine inşa ettiğimiz iş modelimizle mobilite çözümleri üretiyoruz. Akıllı cihazımızın etrafında oluşan ekosistemle konforlu bir mobilite deneyimi yaşatacak çözümler üzerinde çalışıyoruz. Akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmetleri geliştiriyoruz. Farasis Energy ortaklığıyla kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri şirketiyle bataryamızı kendimiz üreteceğiz. İş planımız içinde batarya Ar-Ge'si yapıp, kimya geliştirmek de var. Mevcut ve geliştirilecek olan batarya ürün gamı ile hem her tür elektrikli araç için batarya temin etmeyi hem de otomotiv dışı sektörlerde de önemli bir batarya, enerji depolama sistemleri sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz."

"LOGO TASARIMINDAKİ İKİ OK, DOĞU VE BATI'NIN BİR ARAYA GELMESİNİ SİMGELİYOR"

Togg logosunun seçim sürecine de değinen Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Logo tasarımındaki iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Markamız 'duygusal' Doğu ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil ediyor, Doğu ve Batı'nın kesişim noktasında Togg var. Logomuzdaki dualite teması hem dış hem de iç tasarımda Doğu ve Batı arasında rasyonel ve duygusal bir denge yaratma fikrini besliyor. Logomuz aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

TOGG'UN VİZYON OTOMOBİLİ DİNAMİK VE YENİLİKÇİ BİR FASTBACK

Öte yandan, Togg'un CES 2022'de dünyaya tanıttığı Transition Concept Smart Device olarak isimlendirilen vizyon otomobili, Murat Günak liderliğinde Pininfarina stratejik ortaklığıyla tasarlanıp, Turkish Cargo uçağıyla ABD'ye getirildi.

Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği otomobil, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback (bir gövde tipi) olarak görülüyor.

Togg'un akıllı cihaz olarak tanımladığı otomobilin stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor. Bu modele özgü bir tasarım özelliği olarak araç üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor. Otomobildeki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.