Mesud Barzani'den haddini aşan büyük skandal: Türkiye'nin bölündüğü haritanın önünde ABD'li yetkiliyle poz verdi





"AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUM"

Maenza'yı ağırladıktan sonra resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Barzani, "Bugün Nadine Maenza'yı birçok diğer konunun yanı sıra Kürdistan halkının tarihi dini hürriyetlere hoşgörü geleneğini ve Peşmerge güçlerinin IŞİD teröristlerle mücadelesini konuşmak üzere Barzani karargahında ağırlamaktan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.