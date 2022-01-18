Mesud Barzani'den haddini aşan büyük skandal: Türkiye'nin bölündüğü haritanın önünde ABD'li yetkiliyle poz verdi

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD'li komisyon başkanı Nadine Maenza'yı ağırladı.
Barzani, ABD'li Nadine Maenza ile Türk topraklarının bölünmüş olarak gösterildiği "Asya'daki Türkiye'nin yeni bir haritası" başlıklı haritanın önünde poz verdi.
SKANDAL HARİTADA GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA KÜRDİSTAN İSMİ VERİLDİ
Haritada Türk topraklarının birçok parçaya bölündüğü, doğu vilayetlerine Ermenistan, güneydoğu bölgelerine ise Kürdistan isminin verildiği görülüyor.
"AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUM"
Maenza'yı ağırladıktan sonra resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Barzani, "Bugün Nadine Maenza'yı birçok diğer konunun yanı sıra Kürdistan halkının tarihi dini hürriyetlere hoşgörü geleneğini ve Peşmerge güçlerinin IŞİD teröristlerle mücadelesini konuşmak üzere Barzani karargahında ağırlamaktan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.