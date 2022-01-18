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    • 18.01.2022 20:11
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    Mesud Barzani'den haddini aşan büyük skandal: Türkiye'nin bölündüğü haritanın önünde ABD'li yetkiliyle poz verdi

    Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, haddini aşan büyük bir skandala imza attı. Barzani, ABD'li komisyon başkanı Nadine Maenza ile Türkiye'nin bölündüğü bir haritanın önünde poz verdi. "Asya'daki Türkiye'nin yeni bir haritası" başlıklı söz konusu skandal haritada Türk topraklarının birçok parçaya bölündüğü görüldü.

    Barzani’den Türkiye’nin bölündüğü haritayla poz

    Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD'li komisyon başkanı Nadine Maenza'yı ağırladı.

    Barzani, ABD'li Nadine Maenza ile Türk topraklarının bölünmüş olarak gösterildiği "Asya'daki Türkiye'nin yeni bir haritası" başlıklı haritanın önünde poz verdi.

    SKANDAL HARİTADA GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA KÜRDİSTAN İSMİ VERİLDİ
    Haritada Türk topraklarının birçok parçaya bölündüğü, doğu vilayetlerine Ermenistan, güneydoğu bölgelerine ise Kürdistan isminin verildiği görülüyor.



    "AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUM"
    Maenza'yı ağırladıktan sonra resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Barzani, "Bugün Nadine Maenza'yı birçok diğer konunun yanı sıra Kürdistan halkının tarihi dini hürriyetlere hoşgörü geleneğini ve Peşmerge güçlerinin IŞİD teröristlerle mücadelesini konuşmak üzere Barzani karargahında ağırlamaktan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Mesud Barzani'den haddini aşan büyük skandal: Türkiye'nin bölündüğü haritanın önünde ABD'li yetkiliyle poz verdi
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