Cübbeli Ahmet'ten Ali Babacan'a 'Sezen Aksu' tepkisi: Bugün rey için ana babasını satanlar yarın...

Cübbeli Ahmet ayrıca Sezen Aksu'ya da tepki göstermişti.

"Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Âdem Aleyhisselâm ve eşi Havvâ Vâlidemize câhil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allâh-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhûr ve ..." ifadeleriyle Aksu'ya tepki gösteren Ahmet Mahmut Ünlü "gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan râzı olup olmadığını anlamak için bu kıstâs yeterlidir." ifadelerini kullanmıştı.