Cübbeli Ahmet'ten Ali Babacan'a 'Sezen Aksu' tepkisi: Bugün rey için ana babasını satanlar yarın...

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Hz. Adem ve Hz. Havva'yı hedef alan Sezen Aksu'yu savunmasına tepki gösterdi.
Şarkıcı Sezen Aksu, çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret etti.
Aksu'nun "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret etmesi büyük tepki çekti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da "Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır." ifadeleriyle tepki gösterdiği Aksu'ya Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal bir destek geldi.
BABACAN SEZEN AKSU'YU DESTEKLEDİ: HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ
Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez." dedi.