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    • 18.01.2022 19:18
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    • 18.01.2022 20:09
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    Cübbeli Ahmet'ten Ali Babacan'a 'Sezen Aksu' tepkisi: Bugün rey için ana babasını satanlar yarın...

    Sezen Aksu'nun "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'yı hedef alan skandal sözler tepki çekmeye devam ediyor. Sezen Aksu'ya tepkiler yükselirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan skandal bir açıklamaya imza atarak Aksu'ya destek çıktı. Ali Babacan'ın sözlerine Cübbeli Ahmet olarak Ahmet Mahmut Ünlü'den sert tepki geldi. Cübbeli Ahmet yaptığı açıklamada Ali Babacan'ın açıklamalarının çok manidar olduğunu belirterek, "Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Cübbeli fena daldı

    Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Hz. Adem ve Hz. Havva'yı hedef alan Sezen Aksu'yu savunmasına tepki gösterdi.

    Şarkıcı Sezen Aksu, çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret etti.

    Aksu'nun "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret etmesi büyük tepki çekti.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da "Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır." ifadeleriyle tepki gösterdiği Aksu'ya Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal bir destek geldi.

    BABACAN SEZEN AKSU'YU DESTEKLEDİ: HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ
    Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez." dedi.

        CÜBBEKİ AHMET'TEN ALİ BABACAN'A TEPKİ
        Babacan'ın skandal ifadeleri Cübbeli Ahmet'in tepkisini çekti.

        "BUGÜN REY İÇİN ANA BABASINI SATANLAR YARIN YÖNETİME GELSELER DÜŞÜNÜN NELERİ SATARLAR?!"&NBSP;
        Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!" ifadelerini kullandı.

        "Cübbeli Ahmet" Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamaları şu şekilde:

        "Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!

        Rabbimizin kelâmına mazhâr olmuş bir Nebiyy-i Zî-Şân'ın haysiyetini korumayanların artık korunacak bir îtibarları kalmamıştır."

        Cübbeli Ahmet ayrıca Sezen Aksu'ya da tepki göstermişti.

        "Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Âdem Aleyhisselâm ve eşi Havvâ Vâlidemize câhil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allâh-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhûr ve ..." ifadeleriyle Aksu'ya tepki gösteren Ahmet Mahmut Ünlü "gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan râzı olup olmadığını anlamak için bu kıstâs yeterlidir." ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberler Güncel Cübbeli Ahmet'ten Ali Babacan'a 'Sezen Aksu' tepkisi: Bugün rey için ana babasını satanlar yarın...
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