19 Ocak 2022 Sivas, Niğde, Afyon Valiliği açıklaması var mı? Diyarbakır, Afyon, Sivas, Niğde'de bugün okullar tatil mi?

SİVAS

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Meteoroloji yine yüzünüzü güldürüyor. Sivas'ımızın nimeti olan karla birlikte size tatil de geldi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden Sivas genelinde eğitime yarın 1 gün ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

NİĞDE

Niğde'de yarın okullar, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.