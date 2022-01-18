İstanbul'da bugün okullar tatil olacak mı? 19 Ocak 2022 İstanbul'da okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklaması...

İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışları ve soğuk hava dalgası etkisini ülkemizin büyük bir bölümünde göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada, illere göre hava durumu raporunu duyurdu. Öte yandan ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Ocak 2022 İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da bugün okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB açıklaması var mı? İşte detaylar...
19 OCAK 2022 İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz İstanbul Valiliğinden dair bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mardin çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.