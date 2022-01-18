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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir süredir Kazakistan'ı hakimiyeti altına alan kaotik tablo çok şükür tesirini neredeyse kaybetmiştir. Endişeyle takip ettiğimiz iç çatışma ortamı sükut bulmuş, hayat normale dönmeye başlamıştır. Bundan ziyadesiyle memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum.

SON KURBAN OLARAK KAZAKİSTAN SEÇİLMİŞTİR

İç ve dış dinamikleri doğru analiz etmeden, güç mücadelelerini isabetle okumadan Kazakistan'ın maruz kaldığı tehditleri anlamamız zordur. 4 Ocak 2022 tarihinde kontrollü ve kumandalı gösteriler ülke geneline sıçramıştır. Kazakistan'da etkili olan krizin turnusol kağıdı işlevi gördüğü, bölgesel direnci test ettiği ortadadır. Sıradan eylemcileri canlı kalkan olarak kullanmaları çok tehlikeli bir oyunu sergilediklerinin göstergesidir. Bu aslında bildik ve kanlı bir şablondur. Son kurban olarak Kazakistan seçilmiştir. 5 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Tokoyev, olayların uzun bir hazırlık aşamasından geçtiğini açıklamıştır.

TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Kazakistan'daki olayların önü alınmıştır fakat Türkiye de dahil olmak üzere öne çıkan ülkeler için tehditler her zaman muhtemeldir. Hazırlık ve uyanık olmak bir mükelefliyettir. Demokrasiyi işgal etmelerinin anahtarı olarak kullanıp toplum veya milletlerin varlık haklarına musallat olan emperyalist çevrelerin bundan sonra da boş durmayacağı kesindir. Soğuk savaş döneminin tarihi bir simetrisi yaşanmaktadır.

ANKARA NEYSE BAKÜ, LEFKOŞA, TAŞKENT ODUR

Su uyusa da düşman asla uyumayacak, durmayacaktır. Kimseye muhtaç değiliz. Bizim nazarımızda Ankara neyse Bakü, Lefkoşa, Taşkent odur. Aralarında hiçbir fark yoktur. Sınırlarımız ayrı olabilir, ülkelerimiz de ayrı olabilir ama kaderimiz aynıdır, kaynağımız aynıdır, milletimiz aynıdır, adı da Türk milletidir.

"TÜRKMENSİZ BİR IRAK YARALIDIR"

Irak'ta 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan seçimlerin kesin sonuçları tartışmalar sonunda netlik kazanmıştır. Şu anda siyasi ve anayasal süreç işlemektedir. Seçimlerde en çok oyu almış siyasi ittifakın lideri başkan olarak seçilmiştir. Irak'ın toplumsal birliği parçalı ve kırılgandır. 10 Ekim seçimlerinde Irak Parlamentosu'na 7 Türkmen vekili seçilerek girmiştir. Türkmenler, Kürtler ve Araplar gibidir Irak'ın kurucularından biridir. Yani Türkmensiz bir Irak, yaralıdır, yetimdir. Irak Türkmenleri siyasi cepheleşmelerden çok çekmiştir. Terör ve şiddet eylemlerinden fazlasıyla etkilenmişlerdir. Irak'ın anlaşmazlıkla pekişmiş coğrafi alanlarında yaşayan Türkmenlerdir. Bizim Türkmeneli olarak adlandırdığımız bölgede Türkmenler varlık mücadelelerini sürdürmektedir.

"TÜRKMEN KENTLERİNİN İMHASINA HİZMET ETMEK İNSANLIK SUÇUDUR"

Türkmenlerin ve Türkmen kentlerinin imhasına hizmet etmek insanlık suçudur, barbarlıktır, en ağır şekilde bedeli ödenmelidir. Kerkük, Türk'tür, başka söze gerek yoktur. Adil ve hakkaniyet esasına dayalı siyasi temsilleri en doğal haklarıdır. Irak Türkmenleri yok sayılamaz, göz ardı edilemez.

"MEZHEPÇİLİK FİTNEDİR"

Türk'ün Şii'si, Sünni'si olmaz, Türk Türktür, Türkmen Türkmen'dir. Etrafımız bu kadar kuşatılmışken bir de mezhep çetelesi mi tutacağız. Böyle bakarsak bunu tarihe, ecdada, şehitlere nasıl anlatırız. Irak Türkmenleri düştükleri tuzaktan derhal kurtulmalıdır. Mezhep bir seçimdir, Türklük ezeli bir kader hükmüdür. Biz Irak Türkmenlerinin hak ve hukukunu savunmakta sonuna kadar kararlıyız. Bir olursak hiçbir dayatma sonuç alamaz, ayrışırsak ayakta kalamayız, hayatta tutunamayız. Bunu bilelim, bunu bir an olsun unutmayalım.

ENES KARA AÇIKLAMASI

Siyasi ve ideolojik önyargılarla istismar edilmiştir. Bir gencimizin girdiği ruhi bunalımdan çıkamayarak intihar etmesi bizi derinden üzmüştür. 20 yaşındaki Enes kendisini boşluğa bırakmış, videoda da cemaat yurdunda kaldığını ifade etmişti. TBMM'ye geçen dönemden sunduğumuz ruh sağlığı kanun teklifinin de kabulünü bekliyor, bunu ısrarla istiyoruz. İstismarın her zemininin karşısındayız. Suçsuz, günahsız insanlarımızın israfına tahammül edemeyiz. Malum intihar vakası ne ilk ne de son olacaktır. CHP'nin ve malum yoldaş medyasının sürekli gündemde tuttuğu Enes Kara intiharı kollektif bir saldırıya dönüşmüştür.