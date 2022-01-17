Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs vaka, vefat ve aşı verilerini duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi.
"RANDEVUNUZA SADIK OLUN"
Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" ifadelerini kullandı.
16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
"NE ENDİŞE NE GEVŞEME! "
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir "salgın" olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız." ifadelerini kullandı.
15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU