Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

"NE ENDİŞE NE GEVŞEME! "

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir "salgın" olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız." ifadelerini kullandı.

15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU



