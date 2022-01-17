Tatin tart nasıl yapılır? Evde kolayca yapılan tadı damaklarda kalacak ayvalı tatin tart tarifi! İşte malzemeler…

Tatin tart nasıl yapılır? Evde kolayca yapılan tadı damaklarda kalacak ayvalı tatin tart tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yemek programlarında yapılan lezzetler izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor ve tarifleri merak ediliyor. Bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yapılan tatin tart için gerekli malzemeleri haberimizde bulabilirsiniz.
AYVALI TATİN TART NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
4-6 adet ayva (kalıbın büyüklüğüne göre ayva miktarı azalıp artabilir)
Bir buçuk su bardağı toz şeker
Yarım limonun suyu
Bir tutam tuz2 çorba kaşığı tereyağı
Hamur için: 2+3/4 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
200 gram tereyağı (küçük küp şeklinde doğranmış)
1/4 su bardağı buzlu su