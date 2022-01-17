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    • 17.01.2022 18:57
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    • 17.01.2022 18:57
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    Tatin tart nasıl yapılır? Evde kolayca yapılan tadı damaklarda kalacak ayvalı tatin tart tarifi! İşte malzemeler…

    Tatin tart nasıl yapılır? Televizyonda yayınlanan yemek programlarını yakından takip edilen ve yapılan lezzetleri evinde denemek isteyen izleyiciler tarif araştırmalarına başladı. Bugün TV8’de yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında mutfaktaki performansını sergileyen yarışmacı tatlı olarak tatin tart yaptı ve oldukça beğenildi. Evde kolayca yapılan tadı damaklarda kalacak ayvalı tatin tart tarifini haberimizde derledik. İşte ayvalı tatin tart için gerekli olan malzemeler…

    takvim.com.tr
    Tatin tart nasıl yapılır?

    Tatin tart nasıl yapılır? Evde kolayca yapılan tadı damaklarda kalacak ayvalı tatin tart tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yemek programlarında yapılan lezzetler izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor ve tarifleri merak ediliyor. Bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yapılan tatin tart için gerekli malzemeleri haberimizde bulabilirsiniz.

    AYVALI TATİN TART NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:

    4-6 adet ayva (kalıbın büyüklüğüne göre ayva miktarı azalıp artabilir)
    Bir buçuk su bardağı toz şeker
    Yarım limonun suyu

    Bir tutam tuz2 çorba kaşığı tereyağı
    Hamur için: 2+3/4 su bardağı un
    1 çay kaşığı tuz
    200 gram tereyağı (küçük küp şeklinde doğranmış)
    1/4 su bardağı buzlu su

        Yapılışı:

        HAMUR için tüm malzemeyi derin bir kabın içinde yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edip, streç filme sarın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. 24 cm'lik kek kalıbına toz şeker serpin. Üzerine tereyağını ekleyip kısık ateşe oturtun. Toz şeker karamelize olmaya başladığında, kabukları soyulup elma dilimi şeklinde doğranmış ayvaları dizin ve limon suyuyla, tuzu katın. Ayvalar suyunu bırakıp, karamelin rengi koyulaşana dek kısık ateşte pişirin. Hamuru, unlanmış tezgah üzerinde açın. Kalıptaki ayvaların üzerini örtecek şekilde hafifçe bastırarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Daha sonra kalıbı ters çevirerek servis tabağına alın. Arzuya göre krema ile servis yapın.
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        Haberler Güncel Tatin tart nasıl yapılır? Evde kolayca yapılan tadı damaklarda kalacak ayvalı tatin tart tarifi! İşte malzemeler…
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