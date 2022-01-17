Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta çarpıcı cevap: "Biz ters köşe olmayız, kardeşlik hukukuna dayanan bir ilişkimiz var"





İşte Başkan Erdoğan'ın gazeteciye verdiği cevap;



Öyle bir soru sordun ki futbolda bizim 'ters köşe' diye bir anlayış vardır. Biz ters köşe olmayacağız. Kardeşlik hukuku farklıdır. Bir de borçlar hukuku vardır. Kardeşlik hukuku içinde öyle destekler olur ki kardeşliğin gereğidir. Şu anda bizim deprem felaketinde yaşanan olay, borçlar hukuku değil kardeşlik hukukuna dayalıdır. Aynı şekilde tarihi eserlerle ilgili olanlarda yine kardeşlik hukukuna dayalıdır. Buralarda bir şey aramanın anlamı yoktur.