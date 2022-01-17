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    • 17.01.2022 19:37
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    • 17.01.2022 19:50
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    Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta çarpıcı cevap: "Biz ters köşe olmayız, kardeşlik hukukuna dayanan bir ilişkimiz var"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Tiran'da konuştu. İki liderin açıklamalarının ardından dikkat çeken bir an yaşandı. Arnavut gazetecinin sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, Şimdi sen bizi ters köşe de bırakmak isteyen bir soru sordun. Biz ters köşe olmayız. Kardeşlik hukukuna dayanan bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.

    Biz ters köşe olmayız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Tiran'da Başbakanlık binasında gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzaları atıldı.


    İmza töreninin ardından Erdoğan ve Rama önemli açıklamalarda bulundu.



    İki liderin açıklamalarının ardından soru - cevap kısmına geçildi. Tam da bu sırada dikkat çeken bir olay yaşandı.




    Arnavut gazetecinin "Arnavutluk'a vermiş olduğunuz destek, hiçbir ülkenin verdiği destekle kıyaslanamaz. Acaba AB sizin Arnavutluk'a verdiğiniz destek ve ilgiden dolayı endişeli midir? Sizin Arnavutluk'ta yaptığınız yatırımların karşılığı olur mu?" şeklindeki sorusuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan,çarpıcı bir cevap verdi.

    "BİZ TERS KÖŞE OLMAYIZ"
    Arnavut gazeteciye, "Şimdi sen bizi ters köşe de bırakmak isteyen bir soru sordun" diyen Erdoğan, "Biz ters köşe olmayız. Kardeşlik hukukuna dayanan bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.



        İşte Başkan Erdoğan'ın gazeteciye verdiği cevap;

        Öyle bir soru sordun ki futbolda bizim 'ters köşe' diye bir anlayış vardır. Biz ters köşe olmayacağız. Kardeşlik hukuku farklıdır. Bir de borçlar hukuku vardır. Kardeşlik hukuku içinde öyle destekler olur ki kardeşliğin gereğidir. Şu anda bizim deprem felaketinde yaşanan olay, borçlar hukuku değil kardeşlik hukukuna dayalıdır. Aynı şekilde tarihi eserlerle ilgili olanlarda yine kardeşlik hukukuna dayalıdır. Buralarda bir şey aramanın anlamı yoktur.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta çarpıcı cevap: "Biz ters köşe olmayız, kardeşlik hukukuna dayanan bir ilişkimiz var"
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