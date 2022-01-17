Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta çarpıcı cevap: "Biz ters köşe olmayız, kardeşlik hukukuna dayanan bir ilişkimiz var"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Tiran'da Başbakanlık binasında gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzaları atıldı.
İmza töreninin ardından Erdoğan ve Rama önemli açıklamalarda bulundu.
İki liderin açıklamalarının ardından soru - cevap kısmına geçildi. Tam da bu sırada dikkat çeken bir olay yaşandı.
Arnavut gazetecinin "Arnavutluk'a vermiş olduğunuz destek, hiçbir ülkenin verdiği destekle kıyaslanamaz. Acaba AB sizin Arnavutluk'a verdiğiniz destek ve ilgiden dolayı endişeli midir? Sizin Arnavutluk'ta yaptığınız yatırımların karşılığı olur mu?" şeklindeki sorusuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan,çarpıcı bir cevap verdi.
"BİZ TERS KÖŞE OLMAYIZ"
Arnavut gazeteciye, "Şimdi sen bizi ters köşe de bırakmak isteyen bir soru sordun" diyen Erdoğan, "Biz ters köşe olmayız. Kardeşlik hukukuna dayanan bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.