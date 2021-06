-SBK Holdings,USA, Inc. tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar

-11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafından transfer edilen 15 milyon dolar

-SBK Holdings USA, Inc. Tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar

-Belize Banque Serbest Bölgesi'nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa

-Doğan Doğan'ın (Türkiye) tarafından satın alınan veya dolandırıcılık gelirlerine ilişkin her türlü mal varlığı

-SBK Holdings USA, Inc.'e verilen 12 milyon dolarlık senet

-SBK Holdings USA Inc'e ait ABD'deki tüm varlıklar ve yatırımlar

-Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret'in satın aldığı her türlü mal varlığı