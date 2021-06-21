KARAR AVUSTURYA MAHKEMESİNİN

Korkmaz'in hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya yargısı karar verecek. Mahkeme zanlı ile ilgili belgeleri inceleyecek, iade şartlarının oluştuğu kanaatine varılırsa işlemlere başlanacak.



Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili suç unsuruna Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK raporunda yer verildi.

ABD'de elde edilen haksız kazancın, Korkmaz ve sahibi olduğu şirketlerce banka işlemleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirtildi. Rapor 28 Aralık 2020'de çıktı ancak Korkmaz 5 Aralık'ta yurt dışına çıkmıştı.



MASAK raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



Korkmaz ile birlikte bazı şirket çalışanları hakkında da 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Adalet Bakanlığı'nın başvurusuyla uluslararası polis teşkilatı INTERPOL'den kırmızı bülten çıkarıldı.