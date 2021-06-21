Hem Türkiye, hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından aranan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı.
İstanbul Havalimanı üzerinden 5 Aralık'ta yurtdışına giden Korkmaz, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, iade sürecinin başlatıldığını duyurdu. Büyükelçi Ceyhun, "Söz konusu şahıs, 19 Haziran'da günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıktaki bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana'ya getirildi. Halihazırda Viyana eyalet ceza mahkemesinde bulunmakta ve hakim karşısına çıkmayı beklemekte" dedi.
ABD DE KORKMAZ'IN İADESİNİ İSTİYOR
Korkmaz ABD'de de aranan bir isim. Haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunuyor.
Amerika'nın Sesi'nde yer alan bilgilere göre Korkmaz'ın yakalanması ABD'nin talebi üzerine gerçekleşti. Utah Başsavcılığı ülkede devam eden Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen davasına Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı listesini de koydu.
Mahkemeden bu varlıklara el konulması istendi. Yayımlanan 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz'ın ABD'de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.
İŞTE SBK'NIN MAL VARLIĞI LİSTESİ
SBK'nın kara parayla elde ettiği varlıkların Amerikan hazinesine devri isteniyor. Listede yer alan varlıklar Korkmaz'ın servetinin sadece bir kısmı. ABD kara para aklamayla alınan mal varlıklarını paylaştı.
Mahkeme hakimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine devriyle ilgili yapılacak duruşmada tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi.