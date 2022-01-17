Kim bu CHP'li İBB'den maaş alan gazeteciler? Halk TV'deki kavga ve İmamoğlu'nun İsmail Saymaz'a hediye ettiği tablo...





"ÇIKIP KENDİLERİ SÖYLESİNLER"

Gazeteci Gaffar Yakınca da konuya ilişkin görüşlerini belirtti.



Yakınca, "Sayın Bakan çıktı, "15 ila 30 bin TL arası maaş alan gazeteciler" var dedi. Ben arzu ederim ki meslektaşlarım çıkıp kendileri söylesinler. Desinler ki; ben şöyle bir görev yapıyorum. Bu görevim nedeniyle de belediyeden şu parayı alıyorum. Bakan Bey'in söylediklerini baz alırsak belli ki objektif bir kriterler var. Maaşa bağlanma konusu çok subjektif değil yani" şeklinde konuştu.