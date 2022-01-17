Kim bu CHP'li İBB'den maaş alan gazeteciler? Halk TV'deki kavga ve İmamoğlu'nun İsmail Saymaz'a hediye ettiği tablo...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunumuyla yayınlanan Sebep - Sonuç programına konuk olmuş, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
"BAZI GAZETECİLERE HER AY 15 BİN BAZILARINA 30 BİN..."
CHP'li İBB'nin bazı gazetecilere her ay 15 bin, bazılarına ise her ay 30 bin lira maaş bağlandığını ifade eden Bakan Soylu, "Bazı gazetecilere her 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz" ifadelerini kullanmıştı.
Sebep Sonuç'un bugünkü yayınında İBB'den maaş alan gazeteciler konusu ele alındı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Gazeteci Gaffar Yakınca konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İBB'DEN AKTARILAN KAYNAKLAR
SABAH yazarı Mahmut Övür, "İBB'den maaş alan gazeteciler" iddiasının çok spesifik bir iddia olduğunu belirtti ve "hem internet siteleri, hem televizyonlar hem de gazetelere ciddi bir şekilde İBB'den kaynak aktarılıyor" ifadelerini kullandı.
"HALK TV'DE CİDDİ BİR KAVGA VAR"
CHP yandaşı Halk TV'nin Ekrem İmamoğlu eksenli bir politika izlemeye başladığını söyleyen Övür, "Halk TV içerisinde ciddi bir kavga var. Halk TV, %60-70 oranında İmamoğlu taraftarı. Orada İmamoğlu eksenli bir süreç gelişiyor, ağırlıklı İmamoğlu'nu destekleyen bir yapı" ifadelerini kullandı.