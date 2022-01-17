Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan ziyaret kapsamında TOKİ'nin inşa ettiği konutların açılışını gerçekleştirdi.

Arnavutluk Başkanı Rama ile çeşitli anlaşmalara imza atan Erdoğan daha sonra TİKA'nın Tiran'da restore ettiği Ethem Bey Camisiin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan TSİ 23.10'da Arnavutluk'tan ayrıldı.

RAMA VE KABİNE ÜYELERİ UĞURLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'ndan Arnavutluk Başkanı Edi Rama ve kabine üyeleri uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk'tan ayrıldı.