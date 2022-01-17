AK Parti'den ilk metaverse toplantı: "Hızla gelişecek birçok sektörü etkileyecek bir alan"

Mahir Ünal ve Ömer İleri'nin parti genel merkezindeki farklı odalardan, Elitaş'ın ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) katıldığı toplantıda konuşan İleri, metaversenin uzun zaman önce gündeme geldiğini, gelişen teknolojilerle son dönemde popülerlik kazandığını dile getirdi.
"HIZLA GELİŞECEK, BİRÇOK SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK BİR ALAN"
Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve blokzincir teknolojilerinin bu ortamın yapı taşları olduğunu aktaran İleri, "Özellikle blokzincir teknolojileri ile bu dijital varlıklar veya dijital mülkiyet kavramının mümkün olduğu anlaşılmıştır ve bu bağlamda metaverse çalışmaları hız kazanmıştır." dedi.
"Bu alanın yeni başlayan bir alan ve hızla gelişecek bir alan, birçok sektörü de etkileyecek bir alan olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan İleri, bu alanda Türkiye'nin liderlik alabileceğini ve mevcudiyet gösterebileceğini kaydetti.
Metaverse ile sanal gerçeklik teknolojilerinden ürün yönetimine, ekonomisinin oluşturulmasına ve inovatif iş modellerine kadar birçok alanda çalışmalar yapılabileceğini vurgulayan İleri, AK Parti olarak bu ekosistemin önünü açmak istediklerini, bu kapsamda da ilk toplantının gerçekleştirildiğini dile getirdi.
"KRİPTO VARLIKLARLA İLGİLİ YAPILACAK YASAK DÜZENLEME KONUSUNU KONUŞTUK"
Mahir Ünal ise farklı ortamlardan katılımcılarla siyasi alandaki ilk toplantının gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Fiziki coğrafyanın ortadan kalktığı ve internet coğrafyasında farklı şehirlerden, farklı ülkelerden insanların bir gözlük aracılığı ile ortak bir platformda buluşup rahat bir şekilde toplantılarını yapabilecekleri bir ortam." diye konuştu.
Toplantının içeriğine dair bilgi veren Ünal, "Tabii bu dijital dönüşümün bir sonucu olarak bu alanda yapılması gereken hem finans anlamında hem hukuk anlamında ciddi regülasyonlar gerekiyor. Biz toplantıda bunları da değerlendirdik. Bugün özellikle kripto varlıklarla ilgili yapılacak yasal düzenleme konusunu konuştuk." ifadelerini kullandı.