18 Ocak 2022 bugün okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! Okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak?

Kar yağışları ve soğuk hava dalgası etkisini ülkemizin büyük bir bölümünde göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada, illere göre hava durumu raporunu duyurdu. Öte yandan ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 18 Ocak 2022 okullar tatil mi? Bugün okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak? Valilik ve MEB kar tatili açıklaması var mı? İşte son dakika haberleri...
18 OCAK 2022 OKULLAR TATİL Mİ?
BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Bolu'da kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle bugün bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca valilikçe bugün engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.
RİZE
Rize Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimizde bugün eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
ORDU
Ordu'nun Akkuş ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş ilçesinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildiği kaydedildi.
Ayrıca, bu ilçede engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağı ifade edildi.