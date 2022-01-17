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    18 Ocak 2022 bugün okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! Okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak?

    Aralık ayının sonlarından bu yana çoğu ilimizde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu nedenle milyonlarca öğrenci bugün okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, 18 Ocak 2022 okullar tatil mi? Bugün okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak? Valilik ve MEB kar tatili açıklaması var mı? İşte son açıklamalar takvim.com.tr'de!

    18 Ocak 2022 okullar tatil mi?

    Kar yağışları ve soğuk hava dalgası etkisini ülkemizin büyük bir bölümünde göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada, illere göre hava durumu raporunu duyurdu. Öte yandan ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 18 Ocak 2022 okullar tatil mi? Bugün okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak? Valilik ve MEB kar tatili açıklaması var mı? İşte son dakika haberleri...

    18 OCAK 2022 OKULLAR TATİL Mİ?

    BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

    Bolu'da kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

    Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle bugün bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca valilikçe bugün engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

    RİZE

    Rize Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

    Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimizde bugün eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    ORDU

    Ordu'nun Akkuş ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

    Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş ilçesinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildiği kaydedildi.

    Ayrıca, bu ilçede engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        ARTVİN

        Artvin'de, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha için ara verildi.

        Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

        GİRESUN

        Giresun'da, kar yağışı nedeniyle bir ilçede tüm okullarda, merkez ve 6 ilçede ise köy okullarında bugün eğitim öğretime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verileceği kaydedildi.

        GAZİANTEP'TE KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklentisi üzerine eğitime ara verildi.

        Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, sabahtan itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.

        Gül, açıklamasında, "Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak Salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.


        ADIYAMAN
        Adıyaman'da kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma riski ve sabah saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        KARABÜK
        Karabük'te kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamında diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime ara verilecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve yarın sabah saatlerden itibaren beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamı diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 18 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, Eflani ve Ovacık ilçelerindeki engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

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        Haberler Güncel 18 Ocak 2022 bugün okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! Okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak?
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