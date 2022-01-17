18 Ocak 2022 bugün okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! Okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak?

18 OCAK 2022 OKULLAR TATİL Mİ?

BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu'da kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle bugün bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca valilikçe bugün engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

RİZE

Rize Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimizde bugün eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.