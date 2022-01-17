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    • 17.01.2022 22:35
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    • 17.01.2022 22:35
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    Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? Rize, Ordu, Giresun, Bolu'da yarın okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklaması...

    Çoğu ilimizde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu nedenle milyonlarca öğrenci yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? Rize, Ordu, Giresun, Bolu'da yarın okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklaması var mı? İşte son gelişmeler...

    Gaziantep’te yarın okullar tatil mi?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada, illere göre hava durumu raporunu duyurdu. Kar yağışları ve soğuk hava dalgası etkisini ülkemizin büyük bir bölümünde göstermeye devam ediyor. Öte yandan ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor.Peki, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? Rize, Ordu, Giresun, Bolu'da yarın okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklaması var mı? İşte haberin detayı...

    GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Gaziantep'te yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

    BOLU'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

    Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca valilikçe yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

    RİZE

    Rize Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

    Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimizde bugün eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        ORDU

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş ilçesinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildiği kaydedildi.

        Ayrıca, bu ilçede engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        ARTVİN

        Artvin'de, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha için ara verildi.

        Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

        GİRESUN

        Giresun'da, kar yağışı nedeniyle bir ilçede tüm okullarda, merkez ve 6 ilçede ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verileceği kaydedildi.
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        Haberler Güncel Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? Rize, Ordu, Giresun, Bolu'da yarın okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklaması...
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