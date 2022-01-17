Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada, illere göre hava durumu raporunu duyurdu. Kar yağışları ve soğuk hava dalgası etkisini ülkemizin büyük bir bölümünde göstermeye devam ediyor. Öte yandan ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor.Peki, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? Rize, Ordu, Giresun, Bolu'da yarın okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklaması var mı? İşte haberin detayı...
GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Gaziantep'te yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
BOLU'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca valilikçe yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.
RİZE
Rize Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimizde bugün eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.