Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.01.2022 19:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2022 20:01
    ABONE OL

    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Söylediğini yapan tek lider

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta imzalanan 7 anlaşma sonrası Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası bir soruyu yanıtlayan Edi Rama Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Rama, "Gerçek bir lidere rastlamak kolay değildir. Erdoğan gibi söylediğini yapan, yaptığını söyleyen tek kişi kendisidir. Ben onunla yaptığım görüşmelerde alenen duyduğum hiçbir şeyi gizli duymadım. " ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Söylediğini yapan tek lider

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştirdi. TİKA tarafından inşa edilen deprem konutlarının açılışını yapan Erdoğan daha sonra Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan 7 anlaşmaya ilişkin basın toplantısına katıldı.

    Toplantıda Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ortak açıklamalarda bulundu. Edi Rama Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

    Bir gazetecinin "Kardeşten alınan borçların bir seviyesi olmalı. Acaba Arnavutluk-Türkiye arasında durum böyle mi acaba?" sorusunu Arnavutluk Başbakanı Rama şöyle yanıtladı:

    "Bugün yolda bazı yorumlara baktım. Beni güldüren şöyle bir yorum vardı; iyi ki Müslüman değilsin; yoksa sayın Cumhurbaşkanı Müslüman olsaydı kim bilir AB hakkında ne diyecekti. Ben katoliğim, eşim Müslümandır. Ama ben inanmıyorum ki, ister Arnavutluk'ta ister AB'de Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda kimsenin endişesi olmasın.

    Bu geleneksel bir ilişki sonuçta. Arnavutluk'un çok kapalı ülke olduğu zamanlarda bile Türkiye ile ilişkiler, eski tarihten gelen geleneksel ilişkidir bu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramızdaki ilişki konusunda endişelenecek hiçbir şey yok; tam tersine yapılan yorumlar gerçekten gülünçtür. Bunu komplo teorileri yürüten yapan insanlar yapar bu yorumları.

        "BU KADAR SIK ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEM BENİM İÇİN AYRICALIKTIR"
        Gerçek şu ki; bazı şeyler var ki, onları bozamazsınız. Ben sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti dışında özel toplantı ayarlayarak destek veren bir başka hükümet bilmiyorum. Bu hükümetin Kosova Parlamentosu'nu doğrudan takip etmiş, onu bağımsız olarak tanıyan ilklerden biri oldu. Yanımda bulunan beyefendi yaptı bunu. Türkiye'nin bölgedeki rolü değiştirilemez, tektir ve şüphesiz ki çok yapıcı bir roldür. Barışı destekleyen yapıcı bir roldür. Bütün atılan gölgeler, özellikle Türkiye'de Cumhurbaşkanı üzerine atılan gölgelerin hepsi senaryodur. Düşüncelerin, farklı yorumların senaryolarıdır bunlar, gerçekle uymuyor. Bu benim için ayrıcalıktır. Küçük bir ülkenin başbakanı olarak bu kadar sık Erdoğan'la görüşebilmem ayrıcalıktır. Hiçbir zaman onunla yaptığım görüşmelerde bana ders veren hoca pozisyonunda onu hiç görmedim. Bana farklı reçeteler veren bir hoca olarak görmedim onu.

        "ERDOĞAN SÖYLEDİĞİNİ YAPAN TEK LİDER"
        Beni zor durumda bırakan hiç olmadı onun pozisyonu. Böyle bir ilişkimiz olmadı. Tam tersine karşılıklı saygı vardı. Bunlar önemli şeyler. Bu ilişkide tabii ki çıkar vardır. Bu büyük çıkar nedir: işte bu onun konuşmalarının, projelerinin gerçekleştirilmesinde o büyük çıkar. Benim için özel bir gün. Bu kadar açık söylememiştim, uluslararası arenada çok sık rastlanmaz ki, ebediyyen ve hayıra hayır diyen liderlerle görüşebilmek, bunları kolay kolay bulamıyorsunuz. Gerçek bir lidere rastlamak kolay değildir. Erdoğan gibi söylediğini yapan, yaptığını söyleyen tek kişi kendisidir. Ben onunla yaptığım görüşmelerde alenen duyduğum hiçbir şeyi gizli duymadım.

        Arnavutluk ve Türkiye ilişkileri çok önemlidir. Türkiye'nin AB ilişkileri de önemlidir. Arnavutluk ve Balkanlar ilişkisi Türkiye sayesinde önemlidir. AB Türkiyesiz olursa gerçekten iyi bir yola varmayacaktır. Türkiye çok önemli bir ülkedir AB'nin güvenliği açısından. Ben bütün görüşmelerde bunu söyledim, çünkü bu gerçek. Ne zaman görüşmeler yapılır, biz Türkiye'yi mi, AB'yi mi seçelim diye bir şey olamaz. Biz Türkiye'nin çok yakın dostuyuz. Ayrıca AB'nin stratejik müttefikiyiz. Biz burada bir seçim yapmak zorunda değiliz. Bizim tek seçimimiz var o da Arnavutluk'tur. Sayın Erdoğan bana çok sık söylüyor; günün sonunda alınan her karar Arnavutluk ve Arnavutlar içindir. Ne Türkiye için ne başkaları içindir, teşekkür ederim."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Söylediğini yapan tek lider
        Haberler Güncel Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Söylediğini yapan tek lider
            SON DAKİKA