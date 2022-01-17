Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Söylediğini yapan tek lider

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştirdi. TİKA tarafından inşa edilen deprem konutlarının açılışını yapan Erdoğan daha sonra Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan 7 anlaşmaya ilişkin basın toplantısına katıldı.
Toplantıda Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ortak açıklamalarda bulundu. Edi Rama Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Bir gazetecinin "Kardeşten alınan borçların bir seviyesi olmalı. Acaba Arnavutluk-Türkiye arasında durum böyle mi acaba?" sorusunu Arnavutluk Başbakanı Rama şöyle yanıtladı:
"Bugün yolda bazı yorumlara baktım. Beni güldüren şöyle bir yorum vardı; iyi ki Müslüman değilsin; yoksa sayın Cumhurbaşkanı Müslüman olsaydı kim bilir AB hakkında ne diyecekti. Ben katoliğim, eşim Müslümandır. Ama ben inanmıyorum ki, ister Arnavutluk'ta ister AB'de Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda kimsenin endişesi olmasın.
Bu geleneksel bir ilişki sonuçta. Arnavutluk'un çok kapalı ülke olduğu zamanlarda bile Türkiye ile ilişkiler, eski tarihten gelen geleneksel ilişkidir bu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramızdaki ilişki konusunda endişelenecek hiçbir şey yok; tam tersine yapılan yorumlar gerçekten gülünçtür. Bunu komplo teorileri yürüten yapan insanlar yapar bu yorumları.