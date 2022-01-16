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    • 16.01.2022 13:11
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    • 16.01.2022 13:11
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    Başkan Erdoğan Arnavutluk'u ziyaret edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek. Erdoğan, ziyaret kapsamında Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine ve TİKA'nın Tiran'da restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışına katılacak.

    Başkan Erdoğan Arnavutluk’u ziyaret edecek

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

    Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

    HARİKA BİR İŞ

    Arnavutluk'ta 51 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen konutların ailelere teslim edilmesine başlandı.

        Laç bölgesindeki dairesine kavuşan 67 yaşındaki Meçan Marra, yeni inşa edilen semte de övgüde bulunarak "Bu, Laç için tarihi bir an ve çok memnunuz. Burada ev almayacak olanlar bile Erdoğan'ın sözlerinden memnun. Bu yer öyle bir semt oldu ki belki Tiran'da böyle bir şey yoktur. Erdoğan'ın Laç'ta yaptığı bu semte Tiran bile sahip olamaz. Daha iyisi olamazdı; içeri girip gördük, harika bir şey. Son derece harika bir iş. Başbakanımız (Edi Rama) da Erdoğan'la birlikte sözünü tuttu." dedi.

        Yeni evini teslim alanlardan 57 yaşındaki Nikoll Çupi de Türk hükümetinin katkılarından dolayı çok memnun olduklarını vurguladı.

        522 KONUT İNŞA EDİLDİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konutun inşası için talimat vermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        TOKİ tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 522 konut, ticari ünite ve otopark inşa edildi. Konutların temel atma töreni Aralık 2020'de düzenlenmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu törene video konferansla bağlandı.

        Arnavutluk'taki 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden 202 bin 291 kişi etkilendi.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutların teslim törenine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk hükümet yetkilileri, davetliler ve ev sahipleri katıldı.
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