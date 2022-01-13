HDP vekili Semra Güzel hakkındaki fezlekenin detayları ortaya çıktı: PKK'nın hiyerarşik yapısı içinde

Terör örgütü PKK'nın kamplarında ve 2017'de etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezlekeye ulaşıldı. Fezlekede önemli ayrıntılar yer alıyor.
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında 'Terör örgütü üyeliği' suçundan fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.