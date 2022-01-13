HDP vekili Semra Güzel hakkındaki fezlekenin detayları ortaya çıktı: PKK'nın hiyerarşik yapısı içinde

FUTBOL BİLE OYNAMIŞ

Dijital materyallerde Güzel'in, PKK'lı teröristlerin barındığı çadırda Volkan Bora ile sarılarak çektirdikleri fotoğrafları olduğu tespit edilirken, çadırda örgütün dağ kadrosunun giymiş olduğu sözde resmi kıyafeti ve örgütün sözde bayrağı ile AK 47 model silahların yerde ve duvarda asılı bulunduğu fotoğrafları olduğu da belirlendi.