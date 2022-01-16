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    • Güncel
    • 17.01.2022 00:07
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    • 17.01.2022 00:07
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    CHP'li İBB'nin KİPTAŞ çekilişi beceriksizlik mi oyun mu? Bir vatandaş hakkını arasa da kimse yanıt vermedi

    CHP'li İBB'nin iştiraki KİPTAŞ'uın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekiminde kaydedilen görüntüler çekilişte hile mi var sorularını da beraberinde getirmişti. Çekiliş esnasında bir hostes, çektiği 4 numaralı topu düşürmesinin ardından yeni bir top daha çekiyor ve 8 numarası çıkıyor. Topun değişmesi sebebiyle ev kazanma hakkı elinden giden bir vatandaş duruma isyan etse de herhangi bir yetkili tarafından dinlenmediğinden şikayetçi oldu.

    CHP’li İBB’nin çekilişi beceriksizlik mi oyun mu?

    Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında geçtiğimiz günlerde noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte, 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlenmişti.

    Kura çekiminde kaydedilen görüntüler çekilişte hile mi var sorularını da beraberinde getirmişti.



    BİR ÇEKİLİŞTE ÜÇ SKANDAL
    Gündemi sarsan videolar silsilesine bugün bir yenisi daha eklendi. Aynı çekilişte yaşanan üçüncü skandalda; Oğuz isimli vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendilerine çıkan numaranın haksız şekilde değiştirildiğini ve itiraz için de kimseye ulaşamadıklarını belirtti.

        KİMSEYE DE ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL


        Mağdur vatandaş yaptığı paylaşımda, kuraya katıldıklarını ve numaralarının çıktığını vurgulayarak, "Görevli kişinin istemeyerek olduğunu düşündüğüm hatasından dolayı bizim numaramız çıkmasına rağmen hakkımız olan sonucu alamadık. Kimseye de ulaşmak mümkün değil." dedi.

        DÜŞEN TOPU DEĞİŞTİRDİ


            Paylaşımında yaşanan skandalın videosuna da yer veren vatandaş, "Videoda gördüğünüz gibi 23746 çekiliyor fakat dördüncü sıradaki görevli elindeki 4 numaralı topu düşürüyor. Yerden aldığı topu direkt olarak göstermek yerine torbaya atıp yeni rakam çekince 8 çıkıyor ve çekiliş 23786 olarak kayda geçiyor. Bu video KİPTAŞ kanalında mevcut. Biz herkes gibi bu çekilişe katıldık ve elimizdeki sayının çıkmasını bekledik. Kimseden bir ayrıcalık beklemiyoruz. Kurada hile var gibi bir iddiamız da yok. Burada yalnızca düzeltilmesi gereken bir hata var ve düzeltilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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