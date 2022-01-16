CHP'li İBB'nin KİPTAŞ çekilişi beceriksizlik mi oyun mu? Bir vatandaş hakkını arasa da kimse yanıt vermedi



Paylaşımında yaşanan skandalın videosuna da yer veren vatandaş, "Videoda gördüğünüz gibi 23746 çekiliyor fakat dördüncü sıradaki görevli elindeki 4 numaralı topu düşürüyor. Yerden aldığı topu direkt olarak göstermek yerine torbaya atıp yeni rakam çekince 8 çıkıyor ve çekiliş 23786 olarak kayda geçiyor. Bu video KİPTAŞ kanalında mevcut. Biz herkes gibi bu çekilişe katıldık ve elimizdeki sayının çıkmasını bekledik. Kimseden bir ayrıcalık beklemiyoruz. Kurada hile var gibi bir iddiamız da yok. Burada yalnızca düzeltilmesi gereken bir hata var ve düzeltilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.