CHP'li İBB'nin KİPTAŞ çekilişi beceriksizlik mi oyun mu? Bir vatandaş hakkını arasa da kimse yanıt vermedi

Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında geçtiğimiz günlerde noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte, 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlenmişti.
BİR ÇEKİLİŞTE ÜÇ SKANDAL
Gündemi sarsan videolar silsilesine bugün bir yenisi daha eklendi. Aynı çekilişte yaşanan üçüncü skandalda; Oğuz isimli vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendilerine çıkan numaranın haksız şekilde değiştirildiğini ve itiraz için de kimseye ulaşamadıklarını belirtti.