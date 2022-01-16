Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İklim Bakanlığı' göndermesi!

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında attığı adımlar kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle 'Paris İklim Anlaşması', Meclis'te tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.
Daha sonra ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilginç bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben yazdığı 'İklim Mektubu'nda "Millet İttifakı'nın iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığı'nı kuracağız." şeklinde bir iddiada bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GECİKMEDİ
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı"nın varlığından habersiz olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi.