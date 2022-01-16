Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İklim Bakanlığı' göndermesi!

"VADETTİĞİNİZ BAKANLIK 29 EKİM 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARIYLA KURULMUŞTUR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelil paylaştığı videoya, "Kurmayı vadettiğiniz İklim Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ilanı ve 29 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete kararıyla kurulmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak iklim kriziyle mücadelemizi 84 milyon vatandaşımızla kararlılıkla sürdürmekteyiz." notunu düşerek yanıt verdi.

Kurum'un paylaştığı videoda Başkan Erdoğan'ın 11 Ekim 2021'de yaptığı konuşma yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak değiştirildiğini duyurduğu konuşmada iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin atılacak adımlar da sıralandı.