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    • 17.01.2022 01:23
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    • 17.01.2022 01:46
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İklim Bakanlığı' göndermesi!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi. "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı"nın varlığından habersiz olan Kemal Kılıçdaroğlu gençlere hitaben kaleme aldığı 'İklim Mektubu'nda "İklim Bakanlığı'nı kuracağız." iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'na yanıt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, "Kurmayı vadettiğiniz İklim Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ilanı ve 29 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete kararıyla kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu yine patladı

    Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında attığı adımlar kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle 'Paris İklim Anlaşması', Meclis'te tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

    Daha sonra ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilginç bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben yazdığı 'İklim Mektubu'nda "Millet İttifakı'nın iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığı'nı kuracağız." şeklinde bir iddiada bulundu.

    KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GECİKMEDİ
    "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı"    nın varlığından habersiz olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi.

        "VADETTİĞİNİZ BAKANLIK 29 EKİM 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARIYLA KURULMUŞTUR"
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelil paylaştığı videoya, "Kurmayı vadettiğiniz İklim Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ilanı ve 29 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete kararıyla kurulmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak iklim kriziyle mücadelemizi 84 milyon vatandaşımızla kararlılıkla sürdürmekteyiz." notunu düşerek yanıt verdi.

        Kurum'un paylaştığı videoda Başkan Erdoğan'ın 11 Ekim 2021'de yaptığı konuşma yer aldı.

        Başkan Erdoğan'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak değiştirildiğini duyurduğu konuşmada iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin atılacak adımlar da sıralandı.

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        Haberler Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İklim Bakanlığı' göndermesi!
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