İBB yanıyor! Yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri tel tel dökülüyor.
İBB geçtiğimiz gün "hortumu yangına yetişmeyen itfaiye" görüntülerinin ardından yine yolda kalan İETT otobüsü ile gündeme geldi.
Son dönemde sık sık arıza sebebiyle ya da karıştıkları kazalarla gündem olan İETT otobüslerinin son adresi İstanbul Arnavutköy oldu.
"İBB YİNE ALEV ALIYOR"
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir İETT otobüsünün yolda kaldığı ve otobüsten dumanlar yükseldiği görüldü.
Olayı görüntüleyen vatanda, "İBB yine alev alıyor. İBB yanıyor şuanda Arnavutköy'de" ifadeleriyle tepkisini gösterdiği duyuldu.
İBB İTFAİYESİ YANGINA KARŞI YETERSİZ KALDI
Olay yerine gelen İBB itfaiyesinin yangına müdahale anları kameraya yansıdı. İtfaiyenin raçlarındaki hortumlar yangına karşı yetersiz kaldı.