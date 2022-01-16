Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.01.2022 23:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.01.2022 23:27
    ABONE OL

    İBB yanıyor! Yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri yolda kalmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Arnavutköy'den gelen görüntülerde bir İETT otobüsü arıza sebebiyle yolda kaldı. Yolda kalan otobüsten dumanlar yükseldiği görüldü.

    takvim.com.tr
    Yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri tel tel dökülüyor.

    İBB geçtiğimiz gün "hortumu yangına yetişmeyen itfaiye" görüntülerinin ardından yine yolda kalan İETT otobüsü ile gündeme geldi.

    Son dönemde sık sık arıza sebebiyle ya da karıştıkları kazalarla gündem olan İETT otobüslerinin son adresi İstanbul Arnavutköy oldu.

    "İBB YİNE ALEV ALIYOR"
    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir İETT otobüsünün yolda kaldığı ve otobüsten dumanlar yükseldiği görüldü.

    Olayı görüntüleyen vatanda, "İBB yine alev alıyor. İBB yanıyor şuanda Arnavutköy'de" ifadeleriyle tepkisini gösterdiği duyuldu.

    İBB İTFAİYESİ YANGINA KARŞI YETERSİZ KALDI
    Olay yerine gelen İBB itfaiyesinin yangına müdahale anları kameraya yansıdı. İtfaiyenin raçlarındaki hortumlar yangına karşı yetersiz kaldı.

        İstanbul Fatih'te boş bir ahşap binada çıkan yangın çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        "NİYE SIKMIYORSUN SUYU?"
        Ateşe su sıkmaya çalışmasına rağmen hortumdaki suyun ateşe ulaşmadığı görülürken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

        Bir vatandaşın, "Niye sıkmıyorsun suyu niye?" dediği duyuldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Karadeniz gazı karaya çıkıyor
        Haberler Güncel İBB yanıyor! Yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi
            SON DAKİKA