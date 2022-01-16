İBB yanıyor! Yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri tel tel dökülüyor.

İBB geçtiğimiz gün "hortumu yangına yetişmeyen itfaiye" görüntülerinin ardından yine yolda kalan İETT otobüsü ile gündeme geldi.

Son dönemde sık sık arıza sebebiyle ya da karıştıkları kazalarla gündem olan İETT otobüslerinin son adresi İstanbul Arnavutköy oldu.