Teröre ağır darbe! Bakan Akar açıkladı: Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi





Şehitlere bir kez daha rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz Türk milletine başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.



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