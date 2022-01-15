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    • Güncel
    • 15.01.2022 09:20
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    • 15.01.2022 09:28
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    15 Ocak kar yağışı uyarısı geldi! Meteoroloji il il sıraladı: Yoğun kar, buzlanma, don olayı, sis ve pus... Hava durumu nasıl olacak?

    Kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don... Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminine göre hafta sonu yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı görülecek. Yapılan açıklamada kar yağışı beklenen iller tek tek sıralanırken; çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde kar yağışı görülecek? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminine göre yurt genelinde son durum.

    Kar yağışı uyarısı geldi!

    Son dakika kar yağışı uyarısı geldi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI: Kuzey iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

        EDİRNE °C, 8°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

        KOCAELİ °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

        TEKİRDAĞ °C, 8°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 3°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu

            DENİZLİ °C, 9°C

            Parçalı bulutlu

            İZMİR °C, 12°C

            Az bulutlu

            MUĞLA °C, 10°C

            Az bulutlu

            AKDENİZ

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 16°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ANTALYA °C, 17°C

            Az bulutlu

            ISPARTA °C, 7°C

            Parçalı ve az bulutlu

            MERSİN °C, 15°C

            Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 2°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 1°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

            KAYSERİ °C, 1°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

            KONYA °C, 3°C

            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli kar, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

            BOLU °C, 1°C

            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı, yağışlar kuzey kesimlerde kuvvetli

            KASTAMONU °C, 1°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yoğun kar, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            SİNOP °C, 7°C

            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur, iç kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            ZONGULDAK °C, 7°C

            Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli karla karışık yağmur, zamanla yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren kıyı illerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            RİZE °C, 8°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 7°C

            Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            TOKAT °C, 3°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

            TRABZON °C, 8°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AĞRI °C, -5°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

            ERZURUM °C, -4°C

            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

            MALATYA °C, 5°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN °C, -2°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            GAZİANTEP °C, 10°C

            Parçalı bulutlu

            MARDİN °C, 5°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 11°C

            Parçalı bulutlu

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            Haberler Güncel 15 Ocak kar yağışı uyarısı geldi! Meteoroloji il il sıraladı: Yoğun kar, buzlanma, don olayı, sis ve pus... Hava durumu nasıl olacak?
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