



"Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için her türlü zorluğa karşı karada, denizde ve havada görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yapmakta olan çok değerli silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum."