Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne katıldı. Burada bir açıklama yapan Akar'ın gündeminde, dün Akçakale Hudut hattında askeri araç geçişi sırasında teröristlerce döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 3 askerimiz vardı.
12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Akar, "Onların kanını da yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Oradaki operasyonlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk aldığımız bilgilere 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bitmedi, faaliyetler devam ediyor. En son teröriste kadar da bu faaliyetlerimiz aynı kararlılıkla devam edecek." dedi.
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Mehmetçiklerimizin Allahuekber Dağlarında gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık, nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlanacak, aziz hatıraları sonsuza kadar yaşatılacaktır" dedi.