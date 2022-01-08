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    • 08.01.2022 12:36
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    • 08.01.2022 12:49
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    Muhalefetin teknik direktörü Biden'dan oyuncu değişikliği: Kılıçdaroğlu saha kenarına alındı! Nevşin Mengü CHP lideriyle dalga geçti

    Kaset kumpasıyla CHP'nin başına geçip partinin dönüştürülmesi sürecinde başrol alan Kılıçdaroğlu'nun adı Atlantik'in iktidar planlarında geçmiyor. ABD destekli medya kuruluşlarında yer alan yazı ve programlarda Kılıçdaroğlu'nun Biden yönetimi tarafından üzerinin çizildiği görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda kendisini aday göstermek için programdan programa koşması ve adaylık açıklamaları yapmasının sebebi de bu! Öte yandan bir başka ABD'li FOX TV'de de CHP lideri ti'ye alındı. Nevşin Mengü'nün FOX TV'deki programda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda sarf ettiği sözler dikkat çekti.

    Kılıçdaroğlu saha kenarına alındı!

    ABD'den gelecek destekle 2023 için adaylık planları yapan kaset kumpaslı parti lideri Kılıçdaroğlu, umduğunu bulamadı.

    ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs'te "Erdoğan için oyunun sonu" başlıklı makalede dikkat çeken mesajlara yer verildi. Türkiye karşıtı yazılarıyla bilinen ABD borazanı Soner Çağaptay, yazısında ABD yönetiminin Kılıçdroğlu'nun üzerini çizdiğinin mesajlarını verdi.

    Öyle ki makalede ABD'nin iktidar planlarında Kılıçdaroğlu'ndan söz edilmemesi oldukça dikkat çekici.

    ÜÇ ADAY İÇİNDE YOK
    ABD'nin paralı tetikçisi Çağaptay'a göre genel seçimleri Millet İttifakı kazanıyor, Çağaptay "Mevcut kamuoyu yoklamalarına göre hem CHP'li belediye başkanları hem de milliyetçi İyi Parti'nin lideri Meral Akşener, Erdoğan'ı iki yönlü bir cumhurbaşkanlığı yarışında yenecek. Üçü de muhalefetin genel liderliği için yarışıyor, ancak yakın zamanda Türkiye'ye yaptığım bir gezide, her birinin ikinci turda Erdoğan'a karşı önde gideni destekleyeceğini öğrendim." diyor.

    Çağaptay'ın sözünü ettiği üç isim ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

    Tetikçi Soner; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'na HDP'nin de gayriresmî olarak destek verdiği belirtiliyor.

    KK OYUN DIŞI
    Kılıçdaroğlu'nun adaylar arasında adının geçmemesi son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında anlamlı. Millet İttifakı partileri arasında cumhurbaşkanı adayı kim sorusu üzerine uzun süre gerilim yaşandı. Tartışmalar hala dinmiş değil. Meral Akşener kendisinin ardından son zamanlarda aday olarak İmamoğlu'nu işaret ediyor.

    BELEDİYE BAŞKANLARINA KARŞI AÇIKLAMA
    Kılıçdaroğlu bu konuda iki belediye başkanının ismini çizen açıklamalar yapıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu son olarak Halk TV'ye yaptığı açıklamada İmamoğlu ve Yavaş'ın kendisiyle rekabet içinde olduğu yönündeki iddiaları yanıtladı, "Kimse kimseye rakip değil, herkes kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba harcıyor" dedi. Aralık ayında Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte de kesin bir dille iki başkanın adaylığına karşı çıktı: "Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız."

    KILIÇDAROĞLU'NUN ONCA KOŞTURMASI BOŞUNA DEĞİL
    Son zamanlarda CHP liderinin adaylık koşuşturması dikkatlerden kaçmıyor. ABD tarafından üzeri çizilen isim, elinin uzandığı her TV programına çıkıyor, her gazeteye demeç veriyor.

    Kılıçdaroğlu'nun üzeri çizildi! Nevşin Mengü canlı yayında iğneledi



    Her fırsatta belediye başkanlarının önünü kesmek üzere açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, ABD'nin üzerini çizdiğini sezmiş olacak ki İmamoğlu ve Yavaş'ı saf dışı bırakmaya çalışarak kendi hamlelerini yapıyor.



        KK'NIN GÜVENDİĞİ KANALLARA KAR YAĞDI
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalnızca ABD tarafından değil, ülkemizde de güvendiği gazetecilerden çizik yedi.

        ABD'li Fox TV'deki Orta Sayfa programında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        "EN ZAYIF KILIÇDAROĞLU"
        Gazeteci Deniz Zeyrek, "Kılıçdaroğlu kendi aday olmak istiyor, çok kararlı ve inandırmışlar kendisini. Dolayısıyla boşuna uğraşıyor Bahçeli, Soylu, Erdoğan" derken, "Bıraksalar muhalefet kendini imha etmeye muktedir. Ben mevcut adaylar arasında en zayıf olanının Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

        Murat Yetkin ise bu değerlendirmeye ilişkin "Ben Kılıçdaroğlu'nun perdeleme yaptığını düşünüyorum" yorumunda bulundu.

        NEVŞİN Tİ'YE ALDI
        Nevşin Mengü ise söz konusu tartışmaya, "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyenler aslında şemayı çizmiş. Yanında ekonomi konusunda Ali Babacan olacak. Babacan, Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı, belki Dışişleri'nde Davutoğlu. Ben anladığım kadarıyla böyle bir şema konuşuluyor" sözleriyle dahil olarak CHP liderini iğneledi.



        YEMİN EDERİM OYUMU ERDOĞAN'A VERİRİM!
        CHP'ye yakınlığı ile bilinen yazar Ayşe Deniz Yurdakul'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        OYUMU ERDOĞAN'A VERİRİM
        Yurdakul'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O kadar sinirli ve o kadar üzgünüm ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa eğer gidip oyumu Erdoğan'a vereceğime yemin ediyorum." dedi.

        Kılıçdaroğlu 9 seçim kaybetti bizden hellallik istesin

        KIRIKKANAT'TAN BEĞENİ İLE DESTEK
        Yurdakul'a CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat da destek verdi. Kırıkkanat, Yurdakul'un tweetini beğendi.



            "9 SEÇİM KAYBETTİ BİZDEN HELALLİK İSTESİN"
            Daha önce de adalık yarışında İmamoğlu'nun destekleyen Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun zayıflarla dolu seçim karnesini eleştirerek, "Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı, lider sultasına son vermedi. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?" ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Güncel Muhalefetin teknik direktörü Biden'dan oyuncu değişikliği: Kılıçdaroğlu saha kenarına alındı! Nevşin Mengü CHP lideriyle dalga geçti
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