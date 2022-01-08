Muhalefetin teknik direktörü Biden'dan oyuncu değişikliği: Kılıçdaroğlu saha kenarına alındı! Nevşin Mengü CHP lideriyle dalga geçti

Çağaptay'ın sözünü ettiği üç isim ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

Tetikçi Soner; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'na HDP'nin de gayriresmî olarak destek verdiği belirtiliyor.

KK OYUN DIŞI

Kılıçdaroğlu'nun adaylar arasında adının geçmemesi son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında anlamlı. Millet İttifakı partileri arasında cumhurbaşkanı adayı kim sorusu üzerine uzun süre gerilim yaşandı. Tartışmalar hala dinmiş değil. Meral Akşener kendisinin ardından son zamanlarda aday olarak İmamoğlu'nu işaret ediyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINA KARŞI AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu bu konuda iki belediye başkanının ismini çizen açıklamalar yapıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu son olarak Halk TV'ye yaptığı açıklamada İmamoğlu ve Yavaş'ın kendisiyle rekabet içinde olduğu yönündeki iddiaları yanıtladı, "Kimse kimseye rakip değil, herkes kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba harcıyor" dedi. Aralık ayında Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte de kesin bir dille iki başkanın adaylığına karşı çıktı: "Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız."

KILIÇDAROĞLU'NUN ONCA KOŞTURMASI BOŞUNA DEĞİL

Son zamanlarda CHP liderinin adaylık koşuşturması dikkatlerden kaçmıyor. ABD tarafından üzeri çizilen isim, elinin uzandığı her TV programına çıkıyor, her gazeteye demeç veriyor.







Her fırsatta belediye başkanlarının önünü kesmek üzere açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, ABD'nin üzerini çizdiğini sezmiş olacak ki İmamoğlu ve Yavaş'ı saf dışı bırakmaya çalışarak kendi hamlelerini yapıyor.