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    Antalya'da 5 yıldızlı otellerin dibindeki Kumköy Sahili'ndeki barakalar caretta carettaların üreme alanı olduğu için yıkılacak

    Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki Kumköy Sahili'nde yaz tatilini geçirmek için bölgede yaşayanların kurduğu barakalar, sahilin caretta caretta üreme alanı olması nedeniyle 26 Ocak'ta yıkılacak.

    DHA
    5 yıldızlı otellerin dibinde! Hepsi yıkılacak

    Aksu ilçesindeki yaklaşık 1,5 kilometrelik Kumköy Sahili, Cumhurbaşkanlığı kararıyla geçen yıl mart ayında nesli tükenme tehlikesindeki caretta carettaların yuvalanma alanı olarak ilan edildi.

    Özellikle Aksu ve Serik ilçesindeki binlerce vatandaşın yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda da çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy Sahili'ndeki barakalarla ilgili geçen günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkım kararı aldı. Karar, Aksu Belediyesi'ne gönderildi.

    Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de baraka kuran bölge halkıyla görüşme yaparak, bakanlık kararını uygulamak zorunda olduğunu anlattı.

        Ayrıca Kumköy Sahili girişine yıkım kararını belirten tabela yerleştirildi.

        Tabelada, alanın 1'inci derece doğal sit alanı olduğuna dikkat çekildi, 26 Ocak saat 09.30'da barakaların yıkılacağı bilgisi yer aldı.

        Başkan Şahin, belirtilen tarihte kaçak yapıların yıkılacağını söyledi.
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            Haberler Güncel Antalya'da 5 yıldızlı otellerin dibindeki Kumköy Sahili'ndeki barakalar caretta carettaların üreme alanı olduğu için yıkılacak
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