Antalya'da 5 yıldızlı otellerin dibindeki Kumköy Sahili'ndeki barakalar caretta carettaların üreme alanı olduğu için yıkılacak

Aksu ilçesindeki yaklaşık 1,5 kilometrelik Kumköy Sahili, Cumhurbaşkanlığı kararıyla geçen yıl mart ayında nesli tükenme tehlikesindeki caretta carettaların yuvalanma alanı olarak ilan edildi.
Özellikle Aksu ve Serik ilçesindeki binlerce vatandaşın yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda da çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy Sahili'ndeki barakalarla ilgili geçen günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkım kararı aldı. Karar, Aksu Belediyesi'ne gönderildi.
Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de baraka kuran bölge halkıyla görüşme yaparak, bakanlık kararını uygulamak zorunda olduğunu anlattı.