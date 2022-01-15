Antalya'da 5 yıldızlı otellerin dibindeki Kumköy Sahili'ndeki barakalar caretta carettaların üreme alanı olduğu için yıkılacak

Özellikle Aksu ve Serik ilçesindeki binlerce vatandaşın yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda da çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy Sahili'ndeki barakalarla ilgili geçen günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkım kararı aldı. Karar, Aksu Belediyesi'ne gönderildi.