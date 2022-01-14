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    • Güncel
    • 14.01.2022 12:05
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    • 14.01.2022 12:21
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    HDP'li Semra Güzel'in terör fotoğraflarına tek kelime etmeyen İyi Partili Meral Akşener'den fezleke açıklaması

    PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları deşifre olan ve terör örgütünün kamp kadrosunda olduğu tespit edilen HDP'li Semra Güzel hakkında günlerdir açıklama yapmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, fezleke Meclis'e gelince köşeye sıkıştı. Güzel'in fotoğrafları hakkında tek kelime etmeyen Akşener, "Benim arkadaşlarım bu fezlekeye 'evet' diyecek." dedi.

    takvim.com.tr
    Köşeye sıkışan Akşener’den fezleke açıklaması!

    PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları deşifre olan ve terör örgütünün kamp kadrosunda olduğu tespit edilen HDP'li Semra Güzel hakkında günlerdir açıklama yapmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, fezleke Meclis'e gelince köşeye sıkıştı.


    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.




    KÖŞEYE SIKIŞIN AKŞENER'DEN FEZLEKE AÇIKLAMASI
    Yaptığı kirli ittifakı gizlemek için her türlü yalana başvuran CHP'li Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile görüşmesine sözde milliyetçilik iddiasıyla sessiz kalan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Benim arkadaşlarım bu fezlekeye 'evet' diyecek. İyi Parti'nin tutumu teröre yataklık konularında açık ve nettir" dedi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
        Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını görmezden gelen ve HDP'li Güzel'in fotoğrafları hakkında tek kelime etmeyen Akşener, "Sayın Erdoğan'ın bu konuyla ilgili dediği bir şey de yok." diyerek Cumhurbaşkanını hedef aldı.


        GÖRMEK İSTEMİYORUZ
        Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Karma komisyona süratle gönderdik ve gereği yapılacak. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz." demişti.


        FEZLEKE TBMM'DE! TARİH BELLİ OLDU
        HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı. Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi. Anayasa Komisyonu ve Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, 20 Ocak Perşembe günü için Karma Komisyonu toplantıya çağırdı.

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