HDP'li Semra Güzel'in terör fotoğraflarına tek kelime etmeyen İyi Partili Meral Akşener'den fezleke açıklaması

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını görmezden gelen ve HDP'li Güzel'in fotoğrafları hakkında tek kelime etmeyen Akşener, "Sayın Erdoğan'ın bu konuyla ilgili dediği bir şey de yok." diyerek Cumhurbaşkanını hedef aldı.



GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Karma komisyona süratle gönderdik ve gereği yapılacak. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz." demişti.