HDP'li Semra Güzel'in terör fotoğraflarına tek kelime etmeyen İyi Partili Meral Akşener'den fezleke açıklaması

PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları deşifre olan ve terör örgütünün kamp kadrosunda olduğu tespit edilen HDP'li Semra Güzel hakkında günlerdir açıklama yapmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, fezleke Meclis'e gelince köşeye sıkıştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.
KÖŞEYE SIKIŞIN AKŞENER'DEN FEZLEKE AÇIKLAMASI
Yaptığı kirli ittifakı gizlemek için her türlü yalana başvuran CHP'li Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile görüşmesine sözde milliyetçilik iddiasıyla sessiz kalan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Benim arkadaşlarım bu fezlekeye 'evet' diyecek. İyi Parti'nin tutumu teröre yataklık konularında açık ve nettir" dedi.