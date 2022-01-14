İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 60'ı tutuklandı

Zanlılar hakkında "Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı", "örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi", "askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama kullanma" gibi deliller bulunduğu öğrenilmişti.

Şüphelilerden 162'si, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.