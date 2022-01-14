İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 60'ı tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığınca yakalanan 162 şüpheliden 160'ının işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 5'i hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu, 2'si mükerrer soruşturma, 5'i delil durumu, 31'i "faydalı itirafçı" olmaları nedeniyle kolluk birimlerince salıverildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60'ı tutuklanırken, 57'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ve jandarmanın 23 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.