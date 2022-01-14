CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Sözde hukukçu AK Parti'yi hedef aldı: Para cezasıyla kurtuldular!

Hukukçu Şen, AK Parti iktidarının 'laikliğe aykırı bir rejim' inşa etmeye çalıştığını belirterek, "Bu siyasal iktidar, kendi tanımladığı dini anlayışı üzerinden bir toplum rejim inşa etmeye çalışıyor.
LAİKLİK YALANI ÜZERİNDEN AK PARTİ'YE SALDIRDI
Hukukçu Şen, AK Parti iktidarının 'laikliğe aykırı bir rejim' inşa etmeye çalıştığını belirterek, "Bu siyasal iktidar, kendi tanımladığı dini anlayışı üzerinden bir toplum rejim inşa etmeye çalışıyor.
LAİKLİK YALANI ÜZERİNDEN AK PARTİ'YE SALDIRDI
Bakın, çoğumuz karşı çıkıyorduk bundan 13-14 sene kadar evvel... AK Parti'ye laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle hakkında kapatma davası açılmıştı.