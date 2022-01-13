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    • 13.01.2022 09:39
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    Emniyet Genel Müdürlüğünden tefecilere karşı 28 ilde "Kene Operasyonu"

    Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ( Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Kene Operasyonu" 6 aylık bir hazırlık çalışması neticesinde gerçekleştirildi. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlara büyük borç senetleri oluşturan tefecilere 28 ilde operasyon düzenlendi.

    Emniyet tefecilere karşı Kene Operasyonu gerçekleştirdi

    Emniyet Genel Müdürlüğünce, 160 şüpheliye yönelik, aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilde "Kene Operasyonu" gerçekleştirildi.

    EGM'nin söz konusu operasyonla ilgili açıklaması şöyle:

    "Vatandaşlarımızı önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik olarak;

    Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ( Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımız talimatları çerçevesinde sürdürülen 6 aylık planlı çalışmalar neticesinde;

    - Verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek ve bu senetler üzerinde tahrifat yaparak (500.000'i 5.000.000 yaparak),

    - Acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlarımıza pos cihazı kullanarak para vererek, (pos cihazından 3.000 TL çekip, vatandaşa 2.300 TL vererek),

    - Ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşlarımızın evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ederek,

    - Borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında vatandaşlarımızı tehdit ederek, ilerleyen aşamalarda darp ederek,

    - Ailesi ya da yakınlarına zarar verileceğini ima ederek tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen;

    160 hedef şahsa yönelik; aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilimizde "Kene Operasyonu" gerçekleştirilmiştir.

        Hedef şahıslarından 133'ü hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca gözaltı kararı mevcut olup, 27 şahıs ise ifadesi alınmak üzere Emniyete davet edilecektir.

        Öte yandan 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen Tefecilik 1 ve Tefecilik 2 operasyonlarında 478 hedef şahıs adli makamlar önüne çıkarılmış, çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, pos cihazı, uyuşturucu madde, para elde edilmişti.

        Devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri en büyük önceliğimiz olup suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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