Emniyet Genel Müdürlüğünden tefecilere karşı 28 ilde "Kene Operasyonu"

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 160 şüpheliye yönelik, aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilde "Kene Operasyonu" gerçekleştirildi.
EGM'nin söz konusu operasyonla ilgili açıklaması şöyle:
"Vatandaşlarımızı önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik olarak;
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ( Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımız talimatları çerçevesinde sürdürülen 6 aylık planlı çalışmalar neticesinde;
- Verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek ve bu senetler üzerinde tahrifat yaparak (500.000'i 5.000.000 yaparak),
- Acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlarımıza pos cihazı kullanarak para vererek, (pos cihazından 3.000 TL çekip, vatandaşa 2.300 TL vererek),
- Ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşlarımızın evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ederek,
- Borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında vatandaşlarımızı tehdit ederek, ilerleyen aşamalarda darp ederek,
- Ailesi ya da yakınlarına zarar verileceğini ima ederek tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen;
160 hedef şahsa yönelik; aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilimizde "Kene Operasyonu" gerçekleştirilmiştir.