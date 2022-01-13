Emniyet Genel Müdürlüğünden tefecilere karşı 28 ilde "Kene Operasyonu"

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ( Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımız talimatları çerçevesinde sürdürülen 6 aylık planlı çalışmalar neticesinde;

- Verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek ve bu senetler üzerinde tahrifat yaparak (500.000'i 5.000.000 yaparak),

- Acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlarımıza pos cihazı kullanarak para vererek, (pos cihazından 3.000 TL çekip, vatandaşa 2.300 TL vererek),

- Ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşlarımızın evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ederek,

- Borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında vatandaşlarımızı tehdit ederek, ilerleyen aşamalarda darp ederek,

- Ailesi ya da yakınlarına zarar verileceğini ima ederek tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen;