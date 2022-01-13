İstanbul'da okullar tatil mi edildi? 14 Ocak Cuma İstanbul'da yarın okullar açık mı kapalı mı olacak? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul'da yaşayan öğrenci, öğretmen ve veliler yarın okulların tatil olup olmadığını, ders işlenip işlenmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. İşte detaylar...
14 OCAK CUMA İSTANBUL'DA KAR TATİLİ VAR MI?
İstanbul Valiliği'nden konuya dair bir açıklama henüz gelmedi, geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.
Kentin birçok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar aralıklarla etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda gece yerini kuvvetli rüzgara bırakan kar yağışı, Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde zaman zaman etkili oluyor.
Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aralıklarla devam eden kar yağışı yol kenarlarında beyaz örtü oluştururken, Haramidere metrobüs durağı üst geçidinde de kar biriktiği görüldü. Eyüpsultan'da da kar yağışı aralıklarla sürüyor.