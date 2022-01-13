Başkan Erdoğan talimatı verdi! Zincir marketlere ürün sınırlaması geliyor: Satamayacaklar!

Başkan Erdoğan talimat verdi. küçük esnafı korumak için zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınır geliyor. Önünüzdeki dönemde Meclis'e sunulacak yasa teklifi kapsamında küçük zincir marketler sigara, telefon, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi ürünleri satamayacak.
KÜÇÜK ESNAF SIKINTILARINI İLETTİ
Zincir marketler ve AVM'ler ile ilgili TESK ve ilgili meslek kuruluşlarının temsilcileri bakanlar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sorunlarını iletti. Zincir marketler ile mücadele edemediklerini belirterek belli ürünlerin satışının buralarda sınırlanmasını istedi. AVM'lerin belli saatlerde açılması, aralarına belli bir mesafe konulması gibi talepler de oldu.
AK Partili milletvekilleri vatandaşın nabzını tuttuktan sonra gelen küçük esnafın aynı yöndeki taleplerini de Cumhurbaşkanına, bakanlar ve partiye iletti.
BİR KAÇ MADDELİK DÜZENLEME
Erdoğan ilgili bakanlar ile kurmaylarına pandemi sürecinden olumsuz etkilenen küçük esnafın belli sıkıntılarının giderilmesi için çalışma yapılması talimatı verdi.
Perakende satışlar ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılıyordu. Erdoğan'ın talimatları sonrasında istenen düzenlemelerin buradan ayrılıp kısa süre içinde birkaç maddelik bir teklif olarak Meclis gündemine taşınması planlandı.
Birkaç maddelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor.