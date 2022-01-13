Başkan Erdoğan talimatı verdi! Zincir marketlere ürün sınırlaması geliyor: Satamayacaklar!





KADEMELİ SINIRLAMA

Yapılan çalışma kapsamında zincir marketlerin hizmet verdikleri alanlarına göre neleri satıp neleri satamayacakları belirlenecek. Burada bir kademelendirme yapacak. 5 bin metre ve üstünde alanlara sahip marketler için sınırlama geçerli olmayacak. Bunun altında alana sahip marketler için ise tek tek alanlarına göre bir listeleme yapılacak. Örneğin, "Alanı bin metre kare olan marketler beyaz eşya, telefon, , alanı 2 bin metre kare alanlar mobilya, sigara gibi ürünleri ürünleri satamaz" denilecek. Bu alanların ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.