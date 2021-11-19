CHP’li belediyede taciz skandalı! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Akılalmaz temizlik bahanesi

14 YAŞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Bandırma Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Destek Evi'nde Koordinatör olarak görev yapan Sevan S.'nin, 3 yıl önce Eğitim ve Destek Evi'nde eğitim gören 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
TEMİZLİK BAHANESİ
Skandal olay, anne M.K.'nın şu an 17 yaşında olan kızının sürekli Bandırma Belediyesi Eğitim Destek Evi'nden tanıdığı Sevan S. nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Kızıyla konuşan M.K., kızının cinsel tacize uğradığını öğrenince şikayette bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Sevan S. ise ifadesinde, öğrencilere zaman zaman maddi yardımda bulunduğunu, mahcup olmamak için evinde temizlik yapmalarına izin verdiğini öne sürdü.