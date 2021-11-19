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    • 19.11.2021 07:20
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    • 19.11.2021 07:25
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    CHP’li belediyede taciz skandalı! Sapığın ifadesi ortaya çıktı: Akılalmaz temizlik bahanesi

    Ana muhalefet partisi CHP'deki taciz ve cinsel istismar skandallarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. İğrenç olayın son durağı CHP'li Bandırma Belediyesi oldu. 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Bandırma'da Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü Sevan S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan tacize uğrayan kız çocuğu ile Balıkesir Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) yapılan görüşmede başka bir arkadaşının daha Sevan S.'nin evine gittiğini söylemesi üzerine soruşturma daha da genişletildi.

    CHP’li belediyede taciz skandalı

    Taciz ve cinsel istismar skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de bir utanç verici olay daha yaşandı. Balıkesir'de CHP'li Bandırma Belediyesi'ne bağlı Eğitim Destek Evi koordinatörü Sevan S., 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

    14 YAŞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Bandırma Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Destek Evi'nde Koordinatör olarak görev yapan Sevan S.'nin, 3 yıl önce Eğitim ve Destek Evi'nde eğitim gören 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.


    TEMİZLİK BAHANESİ
    Skandal olay, anne M.K.'nın şu an 17 yaşında olan kızının sürekli Bandırma Belediyesi Eğitim Destek Evi'nden tanıdığı Sevan S. nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Kızıyla konuşan M.K., kızının cinsel tacize uğradığını öğrenince şikayette bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Sevan S. ise ifadesinde, öğrencilere zaman zaman maddi yardımda bulunduğunu, mahcup olmamak için evinde temizlik yapmalarına izin verdiğini öne sürdü.


        BİR ARKADAŞININ DAHA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ
        Tacize uğrayan kız çocuğu ile Balıkesir Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) yapılan görüşmede başka bir arkadaşının daha Sevan S.'nin evine gittiğini söylemesi üzerine soruşturma daha da genişletildi.

        Sevan S.'nin o dönem Eğitim Destek Evi'nde öğrenim gören bazı kız çocuklarını temizlik yaptırmak için eve çağırdığı ve istismar ettiği iddia edildi. Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Sevan S., "Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce iki kız öğrenciye eğitim gördükleri okullarda rehber öğretmenler aracılığıyla gerekli psikolojik destek verilmeye başlandı.

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