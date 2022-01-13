CHP'li İBB'nin ekmeğinden ettiği işçilerden Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Namus, şeref sözü' demişlerdi

"O gece vatandaş olarak sokağa çıktım. Devletim buraya da beni işe aldı, çalışmaya başladım ama bunlar beni kapının önüne koydu" diyen Özdemir, Spor İstanbul'da halı saha görevlisi olarak çalıştığını, hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verildiğini belirtti.

İBB'de 5 yıldır çalıştığını, hakkında hiçbir tutanak olmadığını, üstlerine saygısızlığının da bulunmadığını anlatan Özdemir, "Benim tek suçum demek ki gazi olmam nedeniyle kapının önüne kondum" dedi.