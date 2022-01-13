CHP'li İBB'nin ekmeğinden ettiği işçilerden Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Namus, şeref sözü' demişlerdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'da işten çıkarılan işçiler, ortak basın açıklaması yaparak, İBB yönetimine tepki gösterdi.
Fatih'teki Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelen bir grup işçi, "Haksızlığa dur diyoruz. Haksız yere CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atılanlar platformu" yazılı pankart açtı. İşçiler, Spor İstanbul binasının demir kapısına zincir vurup kilitleyen İBB yetkililerine de tepki gösterdi.
Spor İstanbul'da işten çıkartılan 15 Temmuz gazisi Cengiz Özdemir, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da İBB'nin önünde ayağından yaralandığını, ameliyat olduğunu ve yüzde 89 engeli bulunduğunu söyledi.