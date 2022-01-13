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    • Güncel
    • 13.01.2022 18:16
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    • 13.01.2022 18:33
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin 'KDV' iddialarına yalanlama: Hususlar gerçeği yansıtmamaktadır

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ'nin 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' başlıklı duyurusunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, İSKİ'ye özgü bir uygulama bulunmadığının altını çizdi.

    Bakanlıktan İSKİ’nin KDV iddialarına yalanlama

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

    "GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İSKİ'nin internet sitesinde yer alan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.



    İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan o açıklama;

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 13.01.2022 tarihinde yapılan "Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama" duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır.




    "İSKİ'YE ÖZGÜ BİR UYGULAMA BULUNMAMAKTADIR"
    3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri müellefler arası ayrım yapılmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İSKİ) özgü bir uygulama bulunmamaktadır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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