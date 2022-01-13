Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin 'KDV' iddialarına yalanlama: Hususlar gerçeği yansıtmamaktadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İSKİ'nin internet sitesinde yer alan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan o açıklama;
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 13.01.2022 tarihinde yapılan "Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama" duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır.
"İSKİ'YE ÖZGÜ BİR UYGULAMA BULUNMAMAKTADIR"
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri müellefler arası ayrım yapılmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İSKİ) özgü bir uygulama bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.