Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin 'KDV' iddialarına yalanlama: Hususlar gerçeği yansıtmamaktadır





İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan o açıklama;



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 13.01.2022 tarihinde yapılan "Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama" duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır.