Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor: Yazılı açıklama yapılacak!

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"VAKA SAYILARINDA BELİRGİN BİR ARTIŞ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın." ifadelerini kullandı.



10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

