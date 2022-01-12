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    • 12.01.2022 08:27
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    • 12.01.2022 08:27
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    Mersin'de DEAŞ'a yönelik Pençe-2 operasyonu

    Son dakika haberi... Mersin'de 300 polisin katılımıyla birlikte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Pençe-2 adı verilen operasyonda eş zamanlı olarak 19 adrese baskın düzenlendi.

    Mersin’de DEAŞ’a yönelik Pençe-2 operasyonu

    Mersin'de, 300 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Pençe-2" operasyonu düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 20 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, 300 polisin katıldığı "Pençe-2" adı verilen şafak operasyonunda 19 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

    Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

    Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, şüpheli F.A. gözaltına alındı.

    Adresteki aramalarda bulunan bazı dijital malzemelere el konuldu.

    Ekiplerin, çeşitli adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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