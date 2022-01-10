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    Son dakika deprem haberleri: Mersin, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Burdur ve Konya'da deprem mi oldu? 11 Ocak 2022 son depremler

    Gece saatlerinde Akdeniz açıklarında yaşanan deprem paniğe neden oldu. Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Peki, Mersin, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Burdur ve Konya'da deprem mi oldu? İşte 11 Ocak 2022 son depremler

    11 Ocak 2022 son depremler listesi!

    Gece saat 04.07 sularında Akdeniz açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi. AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında meydana gelen depremin Mersin, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiğini duyurdu. Peki, Mersin, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Burdur ve Konya'da deprem mi oldu? İşte 11 Ocak 2022 son depremler ve son dakika deprem haberleri...

    TÜRKİYE'DEN 8 İL VE İLÇELERİNDEN DE HİSSEDİLDİ

    Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem özellikle Akdeniz'e kıyısı olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi. Özellikle Antalya merkez ve doğu ilçeleri Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da depremi şiddetli hisseden vatandaşlar yataklarından fırlayarak sokaklara kaçıştı. Endişelendiklerini belirten vatandaşlar, sarsıntının uzun süre devam ettiğini öne sürdü. İlk belirlemelere göre bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

    "OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR"

    Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuz bir ihbarın alınmadığı bildirildi. AFAD'tan yapılan açıklamada;Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır" denildi.

    KKTC Başkanı Ersin Tatar'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda," Baf açıklarında meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

        11 OCAK SON DEPREMLER

        2022.01.11 06:08:17 35.3410 32.2273 24.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.01.11 05:53:45 39.2837 33.2912 7.4 -.- 1.9 -.- TATARHUYUK-BALA (ANKARA) İlksel
        2022.01.11 05:50:08 35.0892 32.0960 13.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.01.11 05:27:40 38.2757 34.0180 18.3 -.- 1.2 -.- SAGLIK-(AKSARAY) İlksel
        2022.01.11 04:55:12 35.1755 32.1305 87.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.01.11 04:46:51 36.4760 27.1135 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2022.01.11 04:07:51 35.2890 32.1068 36.3 -.- 6.2 6.2 AKDENIZ REVIZE01 (2022.01.11 04:07:51)
        2022.01.11 03:27:41 39.1110 37.8378 5.7 -.- 2.0 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS) İlksel
        2022.01.11 01:47:21 37.3787 35.4480 9.2 -.- 1.7 -.- BOZTAHTA-ALADAG (ADANA) İlksel
        2022.01.11 01:18:57 39.9773 39.5835 6.5 -.- 1.8 -.- ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
        2022.01.10 23:25:46 39.1492 40.5567 7.8 -.- 1.9 -.- ERLER-ADAKLI (BINGOL) İlksel
        2022.01.10 21:58:45 36.4422 27.0822 5.7 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2022.01.10 21:29:44 36.5232 25.3012 5.5 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ İlksel
        2022.01.10 21:13:07 36.9710 27.3318 10.9 -.- 1.7 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
        2022.01.10 20:48:21 39.5483 25.9778 7.5 -.- 2.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2022.01.10 20:10:15 39.8642 40.2085 13.9 -.- 2.6 -.- CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
        2022.01.10 19:15:39 36.5933 25.2832 10.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.01.10 19:05:17 37.8728 27.0852 4.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.01.10 18:55:11 37.5513 26.8837 10.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
        2022.01.10 18:21:22 39.1595 40.5423 8.4 -.- 2.0 -.- ERLER-ADAKLI (BINGOL) İlksel
        2022.01.10 18:00:57 39.1762 40.5677 5.0 -.- 3.3 3.4 ERLER-ADAKLI (BINGOL) İlksel
        2022.01.10 17:32:05 39.0017 26.5362 10.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.01.10 17:05:22 37.8867 26.5628 1.5 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.01.10 13:38:50 37.8610 29.3310 7.1 -.- 1.7 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
        2022.01.10 10:19:13 37.9462 27.1767 13.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.01.10 10:17:03 37.9942 38.0962 5.7 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2022.01.10 09:53:08 37.1428 34.8308 6.9 -.- 2.4 -.- CIFTLIKKOY-TARSUS (MERSIN) İlksel
        2022.01.10 08:56:46 37.9528 27.2155 17.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.01.10 08:52:45 37.8285 29.3570 5.0 -.- 1.9 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
        2022.01.10 08:47:19 37.9465 29.2702 24.1 -.- 1.7 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
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        Haberler Güncel Son dakika deprem haberleri: Mersin, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Burdur ve Konya'da deprem mi oldu? 11 Ocak 2022 son depremler
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