Son dakika deprem haberleri: Mersin, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Burdur ve Konya'da deprem mi oldu? 11 Ocak 2022 son depremler

Gece saat 04.07 sularında Akdeniz açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi. AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında meydana gelen depremin Mersin, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiğini duyurdu. Peki, Mersin, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Burdur ve Konya'da deprem mi oldu? İşte 11 Ocak 2022 son depremler ve son dakika deprem haberleri...
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Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem özellikle Akdeniz'e kıyısı olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi. Özellikle Antalya merkez ve doğu ilçeleri Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da depremi şiddetli hisseden vatandaşlar yataklarından fırlayarak sokaklara kaçıştı. Endişelendiklerini belirten vatandaşlar, sarsıntının uzun süre devam ettiğini öne sürdü. İlk belirlemelere göre bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
"OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR"
Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuz bir ihbarın alınmadığı bildirildi. AFAD'tan yapılan açıklamada;Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır" denildi.
KKTC Başkanı Ersin Tatar'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda," Baf açıklarında meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.