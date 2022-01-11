İzmir merkezli 40 ilde dev FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.