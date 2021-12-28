Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin yürek yakan sorusu: Anne yüzüm iyileşecek mi?





Antalya Valisi Ersin Yazıcı, anne Zübeyde ile baba Hüseyin Ateş'i ziyaret etti.



SAHİPSİZ VE TEHLİKE ARZ EDEN HAYVANLAR BARINAKLARA GÖTÜRÜLÜP REHABİLİTE EDİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlara yönelik önlemleri içeren bir genelge gönderdi. Genelgeye göre; sahiplenilmesi, sahiplendirilmesi, barındırılması, beslenmesi, takas edilmesi, sergilenmesi, hediye edilmesi ve ülkeye girişi, satışı ve reklamı yasak olan tehlike arz eden hayvanlar (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully) belediyelerce 7/24 esasıyla denetlenecek. Belediyelerin sahipsiz hayvan toplama ekipleri ya da herhangi bir ihbar sonucu tespit edilen sahipsiz hayvanlar barınaklara götürülecek.