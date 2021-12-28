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    • Yaşam
    • 28.12.2021 07:01
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    • 28.12.2021 07:01
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    Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin yürek yakan sorusu: Anne yüzüm iyileşecek mi?

    Pitbull’ların yaraladığı Asiye Ateş ameliyat öncesi annesine “Yüzüm iyileşecek mi?” diye sordu. Anne Ateş, “Ömer Hoca yüzünü iyileştirecek. Eskisi gibi olacaksın” dedi. Öte yandan Asiye Ateş'in köpeklerin saldırısına uğradığı sitedeki işinden atılan baba Hüseyin Ateş, Başkan Erdoğan'ın Gaziantep programı sırasında ziyaret ettiği Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işe başlatıldı.

    Anne yüzüm iyileşecek mi?

    Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş (4), Antalya'da yapılan 4 saatlik doku naklinin ardından uyutulmaya devam ediliyor. Minik Asiye'nin doku nakli operasyonuna girmeden önce annesi Zübeyde Ateş'e "Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorduğu, annesinin ise "Ömer Hocamız senin yüzünü iyileştirecek. Eskisi gibi olacaksın" diyerek moral verdiği öğrenildi.



    TEDAVİ BİR YIL SÜRECEK
    Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye'deki normal bir doku kaybı değil, ciddi bir yaralanma. Yüzündeki sinirlerde ciddi hasarlar, çene ve kulakta 3 boyutlu kayıplar vardı. Yüzüne ve saç derisine operasyon yaptık. Sırtından ve bacağından doku nakilleri gerçekleştirdik. Yoğun bakımdan uyandırıldıktan sonra nakledilen dokularının takibini yapacağız.

    İki hafta sonra gelişmeleri değerlendireceğiz ve yeniden doku nakline başlayacağız. Yüz felci riski bulunuyor, gerekirse müdahalede bulunacağız. Hayati tehlike riski tamamen ortadan kalktıktan sonra diğer işlemleri yapmaya başlayacağız. Yüz nakli gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ciddi bir travma geçirmiş. Elimizden geleni yapacağız. Tam iyileşme bir yılı bulabilir. Ailenin de morali iyi. Çocuğu zamanında kurtarmışlar" dedi.



        BABA ATEŞ YENİ İŞE BAŞLAYACAK
        Asiye Ateş'in köpeklerin saldırısına uğradığı sitedeki işinden atılan baba Hüseyin Ateş, Başkan Erdoğan'ın Gaziantep programı sırasında ziyaret ettiği Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işe başlatıldı.

        Dün SGK'ya başvurarak işe girişi yapılan Hüseyin Ateş, Asiye'nin tedavisi bitip Gaziantep'e dönünce fabrikada çalışmaya başlayacak. Öte yandan SGK, Ateş'i işten çıkaran Nevşan Site Yönetimi hakkında inceleme başlattı. 2 SGK müfettişi evrakları inceledi.

        ASİYE'Yİ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR
        Asiye Ateş'in annesi, babası, halası ve dedesini ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı "Bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak. Ailenin durumu ve moralleri iyi. Aile ile cuma gecesinden bu yana iletişim halindeyiz. Misafir ediyoruz. İnşallah böyle feci bir olayı bir daha yaşamayız. Asiye kurtulacak. İnşallah güzel günler onu bekliyor" dedi.



        Antalya Valisi Ersin Yazıcı, anne Zübeyde ile baba Hüseyin Ateş'i ziyaret etti.

        SAHİPSİZ VE TEHLİKE ARZ EDEN HAYVANLAR BARINAKLARA GÖTÜRÜLÜP REHABİLİTE EDİLECEK
        Sabah'ta yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlara yönelik önlemleri içeren bir genelge gönderdi. Genelgeye göre; sahiplenilmesi, sahiplendirilmesi, barındırılması, beslenmesi, takas edilmesi, sergilenmesi, hediye edilmesi ve ülkeye girişi, satışı ve reklamı yasak olan tehlike arz eden hayvanlar (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully) belediyelerce 7/24 esasıyla denetlenecek. Belediyelerin sahipsiz hayvan toplama ekipleri ya da herhangi bir ihbar sonucu tespit edilen sahipsiz hayvanlar barınaklara götürülecek.



        Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyeler ise topladığı sahipsiz hayvanları en yakın bakımevine götürüp teslim edecek. Tehlike arz eden hayvanlardan sahiplenilmeyenlere, ilgili birimler ve kolluk kuvvetlerinin işbirliği ile el konulacak. Bu hayvanlar belediyelerce hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilecek ve bakımevlerinde tutulacak.

            Bakımevlerinde rehabilite edilen hayvanlar, ilgili veri tabanına kaydedilecek ve rehabilite edilmeden hiçbiri alındıkları ortama bırakılmayacak. Belediyelerce, hayvan bakımevlerinin bir an önce yapılması, personelin temin edilmesi ve tefrişi ile ilgili, varsa eksikliklerin hızlıca giderilmesi ve hayvan bakımevlerinin tam kapasitede hizmet vermesi sağlanacak. Genelge hükümlerinin uygulanmasında alınacak tedbirlerle sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların yaşama hakkı da ihlal edilmeyecek.

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            Haberler Yaşam Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin yürek yakan sorusu: Anne yüzüm iyileşecek mi?
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