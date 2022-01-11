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    • 11.01.2022 15:45
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    • 11.01.2022 15:47
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    AFAD paylaştı: 6,4 büyüklüğündeki depremin sesi

    Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi. İşte depremin korkutucu sesi...

    AFAD paylaştı: 6,4 büyüklüğündeki depremin sesi

    Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    AFAD Deprem Dairesi sabah saat 04.07'de meydana gelen deprem sırasında ortaya çıkan sesi Twitter hesabından paylaştı.



    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

    ERSİN TATAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baf açıklarında saat 03.07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi... Sivil Savunma Başkanı'ndan aldığım bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da sosyal medya hesabından, "Saat 3.10'da Akdeniz'de Baf açıklarında 6,4 şiddetinde meydana gelen deprem tüm KKTC'de hissedildi. Aldığımız bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.
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