AFAD paylaştı: 6,4 büyüklüğündeki depremin sesi

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baf açıklarında saat 03.07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi... Sivil Savunma Başkanı'ndan aldığım bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da sosyal medya hesabından, "Saat 3.10'da Akdeniz'de Baf açıklarında 6,4 şiddetinde meydana gelen deprem tüm KKTC'de hissedildi. Aldığımız bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.