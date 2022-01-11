FETÖ'nün gizli toplantıları yapılıyordu... Pinhan Restaurant davasında savcı mütalaasını açıkladı

Mütalaada Pinhan Restaurant'ta FETÖ'nün toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, burada himmet ve gelirlerin sanki şirketin geliriymiş gibi gösterip sisteme sokulduktan sonra gelirlerin örgüte aktarıldığı anlatıldı. Ticari bir işletme olması gerekirken kendi faaliyet alanı ile hiç örtüşmeyecek bir şekilde kurban parası toplamak için belge bastırdıkları, milleti zorunlu tutmak üzere listeler hazırladıkları, fakat tüm FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmalarında ilgi çeken hususu ise hiçbir yerde, derneklerinde, vakıflarında kesilen kurbanlar ile alakalı bir bilgiye rastlanılmaması olduğu belirtildi. Mütalaada, toplanan kurban paralarının çetelesi tutulduğu halde kesilen kurbanlarla ilgili hiçbir belgenin bulunmaması kurbanların kesilmediğine ve örgütün amaçları doğrultusunda başka alanlarda kullanıldığını ortaya koyduğu aktarıldı.

20 SANIK HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ