Bakan Soylu: Karayılan, senin canını alacağız bilesin





"Geri zekalı Murat Karayılan geçen günlerde bir konuşma yapıyor. 6 ay önce öldürdüğümüz teröristin halen yaşadığının zannında, geri zekalı olduğu için, temas kuramadığı için. Karayılan, canını alacağız bilesin. Bak canını alacağız senin. Sadece senin canını almayacağız, senin canını aldığımız zaman seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye'de o gün üzülecek çok az bir kesim olacak ama Türkiye'nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların önemli bölümü de Meclis'te olanlar ve onların destekçileridir. Telsiz konuşmalarıyla ilgili 2016'da 14 bin 582 iken, 2021'de 153'e düştü. Bu, terör örgütü mensuplarının birbiriyle irtibat kuramadığı, haberleşemediği, stratejilerini anlatamadıkları ve sadece saklanmakla yetindikleri bir çöküşün içine girmeleridir."



2022 İÇİN EN BÜYÜK ÜÇ TEHDİTİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılına ilişkin ise terör örgütleriyle ilgili en büyük tehditler olarak şu tehlikeye işaret etti:

"Bir, PKK'nın hemen Van ve Ağrı'nın ötesinde oluşturduğu karargahtır, gözümüz kulağımız, zihnimiz ve aklımız orada olacaktır. İki, Kuzey Irak ve Suriye, Nusaybin, Kızıltepe aynı zamanda Şırnak Bestler Dereler bölgesi, Cizre'nin karşısı, Hatay'ın karşısından Türkiye'ye mühimmat, patlayıcı ve terörist sızdırmalar olacaktır. Üçüncü, 2022 yılındaki diğer tehdidimiz YPS'dir, yani terör örgütünün şehir içi yapılanmalarıdır. Kırsalda diz çöken, mağaralarından fare gibi çıkamayan teröristlerin yerini, terör örgütü şehir içi yapılanmalarla tahkim etmeye çalışmaktadır. En son Şırnak Cizre'de yaşadığımız hadise tamamen bunun önemli bir benzeridir. Özellikle kahramanlarımızı hedef alan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde orayı terörize etmeye çalışan, milletimizin orada kendine gelen güvenini yeniden endişeye sevk etmeye çalışan bir anlayışı yeniden tahkim etmeye çalışacaklardır. Bir tek şey söylüyorum; aman vermeyeceksiniz, acımayacaksınız. Kimsenin lafına ve sözüne bakmayacaksınız. Ve terör bu ülkede bitiren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihe geçen ve bundan 50- 100 yıl sonra, 'Allah onlardan razı olsun' diye peşinizden dua edilen kadrolar olacaksınız."