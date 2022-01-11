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    • 11.01.2022 14:30
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    • 11.01.2022 14:30
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    Bakan Soylu: Karayılan, senin canını alacağız bilesin

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geri zekalı Murat Karayılan geçen günlerde bir konuşma yapıyor. 6 ay önce öldürdüğümüz teröristin halen yaşadığının zannında, geri zekalı olduğu için, temas kuramadığı için. Karayılan, canını alacağız bilesin. Bak canını alacağız senin" dedi. Soylu, 2022 yılı için 3 önemli tehditle ilgili de uyarılarda bulundu.

    Geri zekalı Karayılan senin canını alacağız bilesin

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ve bu birime bağlı şube müdürlerinin katılımıyla başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Soylu, "Böyle bir toplantı Almanya, Fransa veya İngiltere'de yapılsa, bizim yaşadıklarımızı yaşamış 10 kişi bulunamayacaktır" dedi.



    Hiçbir Batılı ülkede çocukların, kurşunlanmış ve yan yana dizilmiş bebek, çocuk fotoğraflarını gazetede görerek büyümediğini belirten Bakan Soylu, "Öyle bir fotoğrafın üstünde, 'Pınarcak'ta katliam; 29 ölü', 'Cevizdalı'nda baskın; 36 kişi öldürüldü' diye manşetler okuyarak büyümedi. Köy baskını diye bir şeyi, belki en son Orta Çağ'da yaşadılar, tarih kitaplarında okudular. Bunları biz yaşadık. Bunlarla biz büyüdük. Bunun acısını, evlat acısını, kardeş acısını, insan maliyetini, maddi manevi maliyetini biz çektik" dedi.



    'TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE YAYIN YAPAN HAİNDİR'
    Kendi devletini, memleketini düşünmeyen zavallılar ve gafillerin, bu ülkenin nasıl özgür ve hür olduğunu unutan zeliller olduğunu söyleyen Soylu, "Kendi ülkesinin yarınlarını değil, talimat aldıkları efendilerinin yarınlarına kendini odaklamışlar. Amerika'dan para alıp da Türkiye aleyhine yayın yapan haindir. Bu gazeteci de olsa, ilim adamı da olsa, bir siyasi partiye mensup olsa da haindir. Bu kadar açık ve net. Hain oğlu haindir hem de. Süslü püslü cümlelerle oranın büyükelçilerinin talimatıyla beraber iş yapanlar haindir. Tarihin her döneminde haindir. Bin yıl önce de haindir, bin yıl sonra da haindir" ifadelerini kullandı.



        'KARAYILAN CANINI ALACAĞIZ SENİN'
        Terör örgütünün kendi içinde konuşamadığını, birbirine meramını anlatamadığını, talimat veremediğini ve durumunu öğrenemediğini anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:



        "Geri zekalı Murat Karayılan geçen günlerde bir konuşma yapıyor. 6 ay önce öldürdüğümüz teröristin halen yaşadığının zannında, geri zekalı olduğu için, temas kuramadığı için. Karayılan, canını alacağız bilesin. Bak canını alacağız senin. Sadece senin canını almayacağız, senin canını aldığımız zaman seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye'de o gün üzülecek çok az bir kesim olacak ama Türkiye'nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların önemli bölümü de Meclis'te olanlar ve onların destekçileridir. Telsiz konuşmalarıyla ilgili 2016'da 14 bin 582 iken, 2021'de 153'e düştü. Bu, terör örgütü mensuplarının birbiriyle irtibat kuramadığı, haberleşemediği, stratejilerini anlatamadıkları ve sadece saklanmakla yetindikleri bir çöküşün içine girmeleridir."

        2022 İÇİN EN BÜYÜK ÜÇ TEHDİTİ AÇIKLADI
        İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılına ilişkin ise terör örgütleriyle ilgili en büyük tehditler olarak şu tehlikeye işaret etti:
        "Bir, PKK'nın hemen Van ve Ağrı'nın ötesinde oluşturduğu karargahtır, gözümüz kulağımız, zihnimiz ve aklımız orada olacaktır. İki, Kuzey Irak ve Suriye, Nusaybin, Kızıltepe aynı zamanda Şırnak Bestler Dereler bölgesi, Cizre'nin karşısı, Hatay'ın karşısından Türkiye'ye mühimmat, patlayıcı ve terörist sızdırmalar olacaktır. Üçüncü, 2022 yılındaki diğer tehdidimiz YPS'dir, yani terör örgütünün şehir içi yapılanmalarıdır. Kırsalda diz çöken, mağaralarından fare gibi çıkamayan teröristlerin yerini, terör örgütü şehir içi yapılanmalarla tahkim etmeye çalışmaktadır. En son Şırnak Cizre'de yaşadığımız hadise tamamen bunun önemli bir benzeridir. Özellikle kahramanlarımızı hedef alan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde orayı terörize etmeye çalışan, milletimizin orada kendine gelen güvenini yeniden endişeye sevk etmeye çalışan bir anlayışı yeniden tahkim etmeye çalışacaklardır. Bir tek şey söylüyorum; aman vermeyeceksiniz, acımayacaksınız. Kimsenin lafına ve sözüne bakmayacaksınız. Ve terör bu ülkede bitiren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihe geçen ve bundan 50- 100 yıl sonra, 'Allah onlardan razı olsun' diye peşinizden dua edilen kadrolar olacaksınız."
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