Bakan Soylu: Karayılan, senin canını alacağız bilesin

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ve bu birime bağlı şube müdürlerinin katılımıyla başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Soylu, "Böyle bir toplantı Almanya, Fransa veya İngiltere'de yapılsa, bizim yaşadıklarımızı yaşamış 10 kişi bulunamayacaktır" dedi.
Hiçbir Batılı ülkede çocukların, kurşunlanmış ve yan yana dizilmiş bebek, çocuk fotoğraflarını gazetede görerek büyümediğini belirten Bakan Soylu, "Öyle bir fotoğrafın üstünde, 'Pınarcak'ta katliam; 29 ölü', 'Cevizdalı'nda baskın; 36 kişi öldürüldü' diye manşetler okuyarak büyümedi. Köy baskını diye bir şeyi, belki en son Orta Çağ'da yaşadılar, tarih kitaplarında okudular. Bunları biz yaşadık. Bunlarla biz büyüdük. Bunun acısını, evlat acısını, kardeş acısını, insan maliyetini, maddi manevi maliyetini biz çektik" dedi.
'TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE YAYIN YAPAN HAİNDİR'
Kendi devletini, memleketini düşünmeyen zavallılar ve gafillerin, bu ülkenin nasıl özgür ve hür olduğunu unutan zeliller olduğunu söyleyen Soylu, "Kendi ülkesinin yarınlarını değil, talimat aldıkları efendilerinin yarınlarına kendini odaklamışlar. Amerika'dan para alıp da Türkiye aleyhine yayın yapan haindir. Bu gazeteci de olsa, ilim adamı da olsa, bir siyasi partiye mensup olsa da haindir. Bu kadar açık ve net. Hain oğlu haindir hem de. Süslü püslü cümlelerle oranın büyükelçilerinin talimatıyla beraber iş yapanlar haindir. Tarihin her döneminde haindir. Bin yıl önce de haindir, bin yıl sonra da haindir" ifadelerini kullandı.