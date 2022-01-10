CHP'li ABB'nin EGO'sunda skandallar zinciri! Kaza yapan sürücünün kanında uyuşturucu madde "amfetamin" tespit edildi

Sincan'ın Yenikent semtinde kontrolden çıkan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsünün, köprü korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında uyuşturucu analizi alınan şoförün kanında, sentetik bir uyarıcı olan "amfetamin" tespit edildi.
BELGENİN SÜRESİ DOLMUŞ, YENİLENMEMİŞ!
Otobüs şoförünün sürücü belgesinin geçerlilik süresinin de dolduğu, belgenin yenilenmediği belirlendi.
Şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edildi.
Hakkında uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanma suçundan da soruşturma başlatılan şüphelinin, söz konusu maddenin kullandığı bir ilaçtan dolayı kanına karıştığını söylediği öğrenildi.