Stokçulukla mücadele yasası yürürlüğe girdi! Stokçuluk yapan yandı! Ceza üst sınırı...

Döviz kurlarındaki spekülatif ataklar bahane edilerek fahiş fiyat artışına giden ve daha sonrada stokçuluk yaparak suç işleyen fırsatçılar için çıkarılan "Stokçulukla mücadele yasası" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Temel gıda ürünlerinden otomobile kadar birçok sektörde stokçuluk yaparak piyasa dengesini bozanlar yüksek miktarda cezalarla karşı karşıya kalacak.
Stokçulukla mücadele yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hükümet stokçuluk yaparak piyasa-fiyat dengesini bozarak fırsatçılık yapanlara karşı harete geçmiş, konuya ilişkin yapılan hazırlıklar TBMM'ye sunulmuştu. Komisyon ve Genel Kurul'dan geçen düzenleme yasalaştı.