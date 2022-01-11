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    • 11.01.2022 09:47
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    • 11.01.2022 09:47
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    Stokçulukla mücadele yasası yürürlüğe girdi! Stokçuluk yapan yandı! Ceza üst sınırı...

    Fahiş fiyat artışıyla birlikte stokçuluk yapanlar artık yandı! Başkan Erdoğan'ın "Bu ülkeyi onlara mezar edeceğiz" şeklinde tepki gösterdiği stokçularla ilgili yasa yürürlüğüe girdi. "Stokçulukla mücadele yasası" Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre, caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarıldı.

    Stokçulukla mücadele yasası yürürlüğe girdi!

    Döviz kurlarındaki spekülatif ataklar bahane edilerek fahiş fiyat artışına giden ve daha sonrada stokçuluk yaparak suç işleyen fırsatçılar için çıkarılan "Stokçulukla mücadele yasası" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Temel gıda ürünlerinden otomobile kadar birçok sektörde stokçuluk yaparak piyasa dengesini bozanlar yüksek miktarda cezalarla karşı karşıya kalacak.

    Stokçulukla mücadele yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hükümet stokçuluk yaparak piyasa-fiyat dengesini bozarak fırsatçılık yapanlara karşı harete geçmiş, konuya ilişkin yapılan hazırlıklar TBMM'ye sunulmuştu. Komisyon ve Genel Kurul'dan geçen düzenleme yasalaştı.

        Türkiye'de son dönemde kurlarda yaşanan dalgalanmalar piyasada fiyat artışlarına neden oldu. Bu durumdan faydalanmak isteyen bazı fırsatçılar fiyatların daha da artacağı öngörüsü ile stokçuluğa başladı. Temel gıda ürünlerinden otomobile kadar birçok sektörde fırsatçı işletmeciler mal stoklayınca piyasada bazı ürünler bulunamaz oldu. Özellikle bina otoparklarında fırsatçı galericilere ait sıfır otomobiller günlerce konuşuldu.

        Hükümet bu fırsatçılığa karşı harekete geçti. Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin yapılan hazırlıklar TBMM'ye sunuldu. Komisyon ve Genel Kurul'dan geçen düzenleme yasalaştı. Böylerce uzun süredir üzerinde çalışılan Stokçulukla Mücadele Yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un "ceza hükümleri" başlıklı maddesinde de değişiklik yapıldı.

        CEZA ÜST SINIR 2 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

        Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi.

            Caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarıldı.

            ODA VE BORSA ALACAKLARINDA İCRA TAKİPLERİ DURACAK

            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların, birliğe olan aidat borçları asılları ile Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB'a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklar bakımından 31 Aralık 2023'e kadar derdest olan icra ve iflas takipleri duracak, taraf ve takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek, yeni icra ve iflas takipleri olmayacak, zaman aşımı süreleri ve takip hukukuna ilişkin süreler duracak. Bu süreler durma süresinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlayacak.

            Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 30 gün uzamış sayılacak.
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            Haberler Güncel Stokçulukla mücadele yasası yürürlüğe girdi! Stokçuluk yapan yandı! Ceza üst sınırı...
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