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    • 10.01.2022 13:06
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    Kur'an kurslarını hedef alan Özgür Özel'den sonra bir saldırı daha! KRT yayınında skandal sözler! 1500 yıl önceki uygulamalar...

    28 Şubat zihniyeti her fısatta bazılarının dillerine vuruyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel skandal sözlerle Diyanet'i ve 4 - 6 yaş Kur’an kurslarını hedef almıştı. Özgür Özel Kur'an kurslarını kastederek, "Orta çağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var" şeklinde skandal ifadeleri kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nu desteğiyle bilinen KRT televizyonunda skandal bir yayın gerçekleştirildi. Prof Dr. Abdulkadir Çevik, Diyanet'i ve Kur'an kurslarını hedef alarak, "Ülkemizde ateistler çoğalıyor. Çünkü 1500 yıl önceki uygulamalar gündeme getirildiği zaman şimdiki gençliğin bunu kabul etmesi mümkün değil. Gençler 'Din böyle mi?' diye soruyor" dedi.

    KRT yayınında skandal sözler! 1500 yıl önceki uygulamalar...

    CHP medyasının sık sık diyaneti hedef alırken son skandal CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel'den gelmişti. Özgür Özel skandal sözlerle Diyanet'i ve 4 - 6 yaş Kur'an kurslarına saldırdı.

    "ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ"
    Özgür Özel Sıbyan mektebi ve Kur'an kurslarını kastederek, "Orta çağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var" dedi.

    Diyanet'in okul öncesi kurumlar kurmasından rahatsız olan Özel, "Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan Mektepleri'ni kurmuşlar kurumsallaştırıp zorunlu yapmaya çalışıyorlar." dedi.

        1500 YIL ÖNCEKİ...

        Özel'in ardından İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen KRT'de skandal bir yayın gerçekleştirildi.

        Politik psikoloji uzmanı Prof Dr. Abdulkadir Çevik Diyanet'i ve Kur'an kurslarını hedef alarak, gençler ateist olduğunu ve bunun sebebini Diyanet ve Kur'an kurslarının olduğunu söyledi.

        GENÇLERİN BUNU KABUL ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLMİŞ

        İşte Çevik'in skandal sözleri, "Deistler ateistler daha çok çoğalıyor ülkemizde. Oysa biz yüzde 99 Müslüman bir ülke olarak biliyoruz. Çünkü 1500 yıl önceki uygulamalar gündeme getirildiği zaman şimdiki gençliğin bunu kabul etmesi mümkün değil. Bu çağda böyle uygulamalarla gündemi belirlemeye kalktığınız zaman dinle ilgili sorgulamalara yol açar. 'Bu din böyle mi'" olur diye söyle"

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DA SERT TEPKİ

        Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak olduğunu belirtti. CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kurslarını hedef alan skandal sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Bre gafil asıl çağ dışı olan sensin. Asıl gerici olan sen ve senin gibiler marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır." dedi. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun helalleşme diye çıktığı yolda tek parti faşizmine geri döndüğünü dile getiren Erdoğan, "CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Kur'an kurslarını hedef alan Özgür Özel'den sonra bir saldırı daha! KRT yayınında skandal sözler! 1500 yıl önceki uygulamalar...
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