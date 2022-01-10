Kur'an kurslarını hedef alan Özgür Özel'den sonra bir saldırı daha! KRT yayınında skandal sözler! 1500 yıl önceki uygulamalar...

GENÇLERİN BUNU KABUL ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLMİŞ

İşte Çevik'in skandal sözleri, "Deistler ateistler daha çok çoğalıyor ülkemizde. Oysa biz yüzde 99 Müslüman bir ülke olarak biliyoruz. Çünkü 1500 yıl önceki uygulamalar gündeme getirildiği zaman şimdiki gençliğin bunu kabul etmesi mümkün değil. Bu çağda böyle uygulamalarla gündemi belirlemeye kalktığınız zaman dinle ilgili sorgulamalara yol açar. 'Bu din böyle mi'" olur diye söyle"

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DA SERT TEPKİ

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak olduğunu belirtti. CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kurslarını hedef alan skandal sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Bre gafil asıl çağ dışı olan sensin. Asıl gerici olan sen ve senin gibiler marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır." dedi. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun helalleşme diye çıktığı yolda tek parti faşizmine geri döndüğünü dile getiren Erdoğan, "CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.