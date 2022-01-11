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    • 11.01.2022 08:43
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    • 11.01.2022 08:43
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    SON DAKİKA! Ankara merkezli 26 ilde geniş kapsamlı FETÖ operasyonu! Düğmeye basıldı

    Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire yapılanmalarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Yapılanma içerisinde yer aldığı tespit edilen daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci olmak üzere toplam 33 şüphelinin Ankara merkezli 26 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

    26 ilde geniş kapsamlı FETÖ operasyonu! Düğmeye basıldı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci olmak üzere toplam 33 şüphelinin Ankara merkezli 26 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Ankara merkezli 26 ilde geniş kapsamlı FETÖ operasyonu! Düğmeye basıldı
        SON DAKİKA