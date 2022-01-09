Kur'an kurslarını hedef alan CHP'li Özgür Özel'e tepkiler çığ gibi!

Özgür Özel skandal sözlerle Diyanet'i ve 4 - 6 yaş Kur'an kurslarına saldırdı.
"ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ"
Özgür Özel Sıbyan mektebi ve Kur'an kurslarını kastederek, "Orta çağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var" dedi. Diyanet'in okul öncesi kurumlar kurmasından rahatsız olan Özel, "Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan Mektepleri'ni kurmuşlar kurumsallaştırıp zorunlu yapmaya çalışıyorlar." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: BRE GAFİL...
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak olduğunu belirtti. CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kurslarını hedef alan skandal sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Bre gafil asıl çağ dışı olan sensin. Asıl gerici olan sen ve senin gibiler marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır." dedi. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun helalleşme diye çıktığı yolda tek parti faşizmine geri döndüğünü dile getiren Erdoğan, "CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.
ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ KENDİ KAFALARINDADIR
Söz konusu skandal olayla ilgili yazı yazan Erhan Afyoncu, "Günümüzde kendi tarihine ve değerlerine "Ortaçağ zihniyeti" diye hakaret edenler, tarihimizde böyle bir dönemin olmadığından bihaberler. İslam'ın "Ortaçağ"ı yoktur. "Ortaçağ zihniyeti" o dönemin Avrupa'sında ve bugün kendi değerlerinden utananların kafalarındadır" dedi.
Afyoncu'nun yazısı şöyle;
İslam dünyası, Batı'nın Ortaçağ'ı yaşadığı dönemde çok parlak bir medeniyete ve entelektüel hayata sahipti. Muhittin Macit, İhsan Fazlıoğlu, Mahmut Kaya, Yavuz Unat, Hüseyin Gazi Topdemir ve Bekir Karlığa'nın İslam medeniyetinin Avrupa'ya tesirleri konusunda önemli araştırmaları vardır. Ayrıca Thomas Bauer, "Neden İslam'ın Ortaçağ'ı Yoktu?", Frederick Starr ise "Kayıp Aydınlanma" isimli eserinde bu konuyu teferruatlı olarak anlatırlar.