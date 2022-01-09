Kur'an kurslarını hedef alan CHP'li Özgür Özel'e tepkiler çığ gibi!

BAŞKAN ERDOĞAN: BRE GAFİL...

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak olduğunu belirtti. CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kurslarını hedef alan skandal sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Bre gafil asıl çağ dışı olan sensin. Asıl gerici olan sen ve senin gibiler marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır." dedi. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun helalleşme diye çıktığı yolda tek parti faşizmine geri döndüğünü dile getiren Erdoğan, "CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ KENDİ KAFALARINDADIR

Söz konusu skandal olayla ilgili yazı yazan Erhan Afyoncu, "Günümüzde kendi tarihine ve değerlerine "Ortaçağ zihniyeti" diye hakaret edenler, tarihimizde böyle bir dönemin olmadığından bihaberler. İslam'ın "Ortaçağ"ı yoktur. "Ortaçağ zihniyeti" o dönemin Avrupa'sında ve bugün kendi değerlerinden utananların kafalarındadır" dedi.